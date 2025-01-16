Subaru презентовали доступный кроссовер с расходом 6,3 л на 100 км (фото)

Кроссовер Subaru Crosstrek получил новую гибридную установку мощностью 194 л.с. Он расходует в среднем 6,3 л/100 км и может передвигаться на электротяге.

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Линейку Subaru Crosstrek 2026 пополнит новая гибридная модификация. Компактный кроссовер поступит в продажу с осени и в США будет стоить примерно $30 000. Об этом новинке рассказали на официальном сайте японского автопроизводителя.

Subaru Crosstrek Hybrid оснащен 18-дюймовыми дисками с улучшенной аэродинамикой Фото: Subaru

Кроссовер Subaru Crosstrek Hybrid получил полностью новую силовую установку с 2,5-литровой оппозитной четверкой на 162 л.с. и 209 Н∙м и электромотором на 120 л.с. и 270 Н∙м. Суммарная мощность составляет 194 л. с.

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Новый Subaru Crosstrek Hybrid на 20% экономичнее бензиновой модели — расходует 6,3 л на 100 км в смешанном цикле. Таким образом, 63-литрового бака хватит на 1000 км пробега.

Фото: Subaru

Батарея Subaru Crosstrek Hybrid небольшая (1,1 кВт∙ч), поэтому на электротяге кроссовер может проехать всего несколько километров. Зато она занимает мало места, поэтому объем багажника авто не уменьшился — 315-1261 л.

Гибрид Subaru Crosstrek сохранил и симметричный полный привод, и высокий (220 мм) клиренс, а значит имеет неплохую проходимость. Позже эту же гибридную установку получит и новый Subaru Forester.

Гибридная установка развивает 194 л.с. Фото: Subaru

Отличить кроссовер Subaru Crosstrek Hybrid можно по 18-дюймовым дискам с улучшенной аэродинамикой. Также ему доступны особые цвета кузова. В салоне тахометр заменили на индикатор работы гибридной установки.

Кстати, недавно дебютировал возрожденный седан Subaru STI мощностью 300 сил.

Также Фокус писал, что гибридом станет и кроссовер Mazda CX-5 третьего поколения.