Subaru презентували доступний кросовер із витратою 6,3 л на 100 км (фото)
Кросовер Subaru Crosstrek отримав нову гібридну установку потужністю 194 к. с. Він витрачає в середньому 6,3 л/100 км і може пересуватися на електротязі.
Лінійку Subaru Crosstrek 2026 поповнить нова гібридна модифікація. Компактний кросовер надійде в продаж із осені і в США коштуватиме приблизно $30 000. Про це новинку розповіли на офіційному сайті японського автовиробника.
Кросовер Subaru Crosstrek Hybrid отримав повністю нову силову установку із 2,5-літровою опозитною четвіркою на 162 к. с. і 209 Н∙м та електромотором на 120 к. с. і 270 Н∙м. Сумарна потужність становить 194 к. с.Важливо
Новий Subaru Crosstrek Hybrid на 20% економічніший за бензинову модель – витрачає 6,3 л на 100 км у змішаному циклі. Отже, 63-літрового баку вистачить на 1000 км пробігу.
Батарея Subaru Crosstrek Hybrid невелика (1,1 кВт∙год), тому на електротязі кросовер може проїхати лише кілька кілометрів. Зате вона займає мало місця, тому об’єм багажника авто не зменшився – 315-1261 л.
Гібрид Subaru Crosstrek зберіг і симетричний повний привід, і високий (220 мм) кліренс, а отже має непогану прохідність. Пізніше цю ж гібридну установку отримає і новий Subaru Forester.
Відрізнити кросовер Subaru Crosstrek Hybrid можна за 18-дюймовими дисками з покращеною аеродинамікою. Також йому доступні особливі кольори кузова. У салоні тахометр замінили на індикатор роботи гібридної установки.
До речі, нещодавно дебютував відроджений седан Subaru STI потужністю 300 сил.
Також Фокус писав, що гібридом стане і кросовер Mazda CX-5 третього покоління.