Subaru презентували доступний кросовер із витратою 6,3 л на 100 км (фото)

Кросовер Subaru Crosstrek отримав нову гібридну установку потужністю 194 к. с. Він витрачає в середньому 6,3 л/100 км і може пересуватися на електротязі.

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Лінійку Subaru Crosstrek 2026 поповнить нова гібридна модифікація. Компактний кросовер надійде в продаж із осені і в США коштуватиме приблизно $30 000. Про це новинку розповіли на офіційному сайті японського автовиробника.

Subaru Crosstrek Hybrid оснащений 18-дюймовими дисками з покращеною аеродинамікою Фото: Subaru

Кросовер Subaru Crosstrek Hybrid отримав повністю нову силову установку із 2,5-літровою опозитною четвіркою на 162 к. с. і 209 Н∙м та електромотором на 120 к. с. і 270 Н∙м. Сумарна потужність становить 194 к. с.

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Новий Subaru Crosstrek Hybrid на 20% економічніший за бензинову модель – витрачає 6,3 л на 100 км у змішаному циклі. Отже, 63-літрового баку вистачить на 1000 км пробігу.

Фото: Subaru

Батарея Subaru Crosstrek Hybrid невелика (1,1 кВт∙год), тому на електротязі кросовер може проїхати лише кілька кілометрів. Зате вона займає мало місця, тому об’єм багажника авто не зменшився – 315-1261 л.

Гібрид Subaru Crosstrek зберіг і симетричний повний привід, і високий (220 мм) кліренс, а отже має непогану прохідність. Пізніше цю ж гібридну установку отримає і новий Subaru Forester.

Гібридна установка розвиває 194 к. с. Фото: Subaru

Відрізнити кросовер Subaru Crosstrek Hybrid можна за 18-дюймовими дисками з покращеною аеродинамікою. Також йому доступні особливі кольори кузова. У салоні тахометр замінили на індикатор роботи гібридної установки.

До речі, нещодавно дебютував відроджений седан Subaru STI потужністю 300 сил.

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