Новий кросовер Mazda CX-5 2026 вперше потрапив на фото

Кросовер Mazda CX-5 збереже знайомий дизайн та отримає економічні бензинові двигуни. У лінійці моделі з'являться гібридні версії.

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У США під час випробувань засвітилася нова Mazda CX-5 третього покоління. Кросовер офіційно презентують восени нинішнього року. Про це повідомляє сайт Drive.

Кросовер Mazda CX-5 проходить тести в Каліфорнії, адже там розташована одна зі студій дизайну японської компанії. Авто обклеїли камуфляжною плівкою, проте його дизайн можна розгледіти.

Mazda CX-5 проходить випробування в Каліфорнії Фото: drive.com.au

Нова Mazda CX-5 зберігає знайомий силует із довгим капотом. Також видно фірмову широку решітку радіатора.

Наразі інформації про кросовер Mazda CX-5 2026 небагато. Відомо, що модель отримає бензинові двигуни нового покоління Skyactiv-Z. Вони вирізняється покращеною термоефективністю та відповідають майбутнім екологічним нормам Євро-7. Знизити витрату пального та шкідливі викиди дозволить "м’яка" гібридна установка.

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Крім того, з’явиться повноцінний гібрид Mazda CX-5, а пізніше очікується і плагін-гібридна модифікація. Лінійку моделі оптимізують, тому вона матиме менше версій та комплектацій, аніж нинішній кросовер Mazda CX-5.

До речі, нещодавно дебютувала нова Mazda 6 2025, яка кардинально змінилася та стала електромобілем.

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