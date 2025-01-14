Mazda презентувала нове сімейство яскравих спортивних авто (фото)

До сімейства Spirit Racing входитимуть спортивні версії різноманітних моделей Mazda. Першими такі модифцікації отримали Mazda MX-5 і CX-60.

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На автошоу в Токіо Mazda презентувала нову спортивну лінійку Spirit Racing. Перші її представники невдовзі надійдуть у продаж. Про них розповіли на сайті японського автовиробника.

Spirit Racing – заміна сімейству Mazdaspeed. До лінійки входитимуть заряджені версії моделей японського бренду.

Mazda Spirit Racing Roadster

Spirit Racing Roadster – заряджений варіант родстера Mazda MX-5. Потужність його 2,0-літрового двигуна збільшили до 200 к. с. завдяки новим поршням, головці блоку циліндрів та розподільчому валу, а також титановому вихлопу. Це найпотужніша Mazda MX-5 в історії.

Mazda Spirit Racing Roadster 12R Фото: Mazda

Крім того, спорткар отримав спойлер, регульовані амортизатори Bilstein, гальма Brembo та ковані диски Rays. Ціна стартує з 5 млн єн ($31 700).

У салоні Mazda Spirit Racing Roadster 12R встановили крісла Recaro Фото: Mazda

Також доступна лімітована версія 12R з особливим забарвленням і спортивними кріслами Recaro. Таких авто випустять лише 200 і вони коштуватимуть 7 млн єн ($44 300).

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Mazda Spirit Racing CX-60 Rally

Нова Mazda CX-60 у виконанні Spirit Racing поки є концептом, але цілком може стати серійною. Кросовер отримав величезне антикрило, 20-дюймові диски та повітрозабірник на даху. Крім того, авто вирізняється особливими матовим забарвленням і декором.

Mazda Spirit Racing CX-60 Rally Фото: Mazda

У салоні Mazda Spirit Racing CX-60 Rally встановили спортивні сидіння Recaro з карбоновим каркасом, а в оздобленні використано шкіру і алькантару.

Для Mazda CX-60 створили карбонові крісла Фото: carscoops.com

Кросовер Mazda CX-60 оснащений стандартним 3,3-літровим турбодизелем на 254 к. с., хоча у лінійці моделі є потужніші бензинові та гібридні версії.

До речі, на автошоу в Токіо презентували новий седан Subaru STI на 300 сил.

Також Фокус писав, що на цій виставці показали відроджену Honda Prelude.