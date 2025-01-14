Mazda презентовала новое семейство ярких спортивных авто (фото)

В семейство Spirit Racing будут входить спортивные версии различных моделей Mazda. Первыми такие модификации получили Mazda MX-5 и CX-60.

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На автошоу в Токио Mazda презентовала новую спортивную линейку Spirit Racing. Первые ее представители вскоре поступят в продажу. О них рассказали на сайте японского автопроизводителя.

Spirit Racing — замена семейству Mazdaspeed. В линейку будут входить заряженные версии моделей японского бренда.

Mazda Spirit Racing Roadster

Spirit Racing Roadster — заряженный вариант родстера Mazda MX-5. Мощность его 2,0-литрового двигателя увеличили до 200 л. с. благодаря новым поршням, головке блока цилиндров и распределительному валу, а также титановому выхлопу. Это самая мощная Mazda MX-5 в истории.

Mazda Spirit Racing Roadster 12R Фото: Mazda

Кроме того, спорткар получил спойлер, регулируемые амортизаторы Bilstein, тормоза Brembo и кованые диски Rays. Цена стартует с 5 млн иен ($31 700).

В салоне Mazda Spirit Racing Roadster 12R установили кресла Recaro Фото: Mazda

Также доступна лимитированная версия 12R с особой окраской и спортивными креслами Recaro. Таких авто выпустят всего 200 и они будут стоить 7 млн иен ($44 300).

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Mazda Spirit Racing CX-60 Rally

Новая Mazda CX-60 в исполнении Spirit Racing пока является концептом, но вполне может стать серийной. Кроссовер получил огромное антикрыло, 20-дюймовые диски и воздухозаборник на крыше. Кроме того, авто отличается особыми матовым окрасом и декором.

Mazda Spirit Racing CX-60 Rally Фото: Mazda

В салоне Mazda Spirit Racing CX-60 Rally установили спортивные сиденья Recaro с карбоновым каркасом, а в отделке использованы кожа и алькантара.

Для Mazda CX-60 создали карбоновые кресла Фото: carscoops.com

Кроссовер Mazda CX-60 оснащен стандартным 3,3-литровым турбодизелем на 254 л. с., хотя в линейке модели есть более мощные бензиновые и гибридные версии.

Кстати, на автошоу в Токио презентовали новый седан Subaru STI на 300 сил.

Также Фокус писал, что на этой выставке показали возрожденную Honda Prelude.