Возвращение легенды: презентован новый Subaru STI 2025 (фото)
Новый Subaru STI 2025 оснащен 300-сильным оппозитным турбомотором, а его ходовая и тормоза доработаны. Заряженный седан получил карбоновые антикрыло и кресла.
Subaru возрождает культовую заряженную модель STI. Вскоре начнется производство нового поколения спортивного седана, а пока на автошоу в Токио представили его предсерийный вариант. Подробности авто раскрыли на официальном сайте японского автопроизводителя.
Новый Subaru STI S210 (именно так назвали модель) выпустят лимитированной серией из 500 авто. По сути, это серийная версия гоночного Subaru WRX NBR Challenge.Важно
2,4-литровый оппозитный турбомотор Subaru WRX доработали и увеличили его отдачу до 300 л. с. и 375 Н∙м. Вариатор и систему симметричного полного привода оставили без изменений. Масса авто составляет 1630 кг.
Кроме того, в Subaru STI 2025 перенастроили усилитель руля и установили новые пружины и амортизаторы. Замедляют авто увеличенные тормозные диски Brembo.
Отличить новый Subaru STI S210 от стандартной модели WRX можно по агрессивному обвесу, большому карбоновому антикрылу и кованым 19-дюймовым дискам с низкопрофильными шинами Michelin Pilot Sport размером 255/35 R19.
В салоне установили спортивные кресла Recaro с карбоновым каркасом, электроприводом и ремнями безопасности ELR. В отделке использованы кожа и алькантара, а педали украшены металлическими накладками.
Кстати, недавно возродили знаменитый седан Mercedes 190 в заряженной версии.
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