Возвращение легенды: презентован новый Subaru STI 2025 (фото)

Новый Subaru STI 2025 оснащен 300-сильным оппозитным турбомотором, а его ходовая и тормоза доработаны. Заряженный седан получил карбоновые антикрыло и кресла.

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Subaru возрождает культовую заряженную модель STI. Вскоре начнется производство нового поколения спортивного седана, а пока на автошоу в Токио представили его предсерийный вариант. Подробности авто раскрыли на официальном сайте японского автопроизводителя.

Subaru STI получил обвес и карбоновое антикрыло Фото: Subaru

Новый Subaru STI S210 (именно так назвали модель) выпустят лимитированной серией из 500 авто. По сути, это серийная версия гоночного Subaru WRX NBR Challenge.

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2,4-литровый оппозитный турбомотор Subaru WRX доработали и увеличили его отдачу до 300 л. с. и 375 Н∙м. Вариатор и систему симметричного полного привода оставили без изменений. Масса авто составляет 1630 кг.

Комплектация включает 19-дюймовые кованые диски и тормоза Brembo Фото: Subaru

Кроме того, в Subaru STI 2025 перенастроили усилитель руля и установили новые пружины и амортизаторы. Замедляют авто увеличенные тормозные диски Brembo.

Салон отделан кожей и алькантарой Фото: Subaru

Отличить новый Subaru STI S210 от стандартной модели WRX можно по агрессивному обвесу, большому карбоновому антикрылу и кованым 19-дюймовым дискам с низкопрофильными шинами Michelin Pilot Sport размером 255/35 R19.

Subaru STI оснастили крыльями Recaro с карбоновым каркасом Фото: Subaru

В салоне установили спортивные кресла Recaro с карбоновым каркасом, электроприводом и ремнями безопасности ELR. В отделке использованы кожа и алькантара, а педали украшены металлическими накладками.

Кстати, недавно возродили знаменитый седан Mercedes 190 в заряженной версии.

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