Повернення легенди: презентовано новий Subaru STI 2025 (фото)

Новий Subaru STI 2025 оснащений 300-сильним опозитним турбомотором, а його ходова і гальма доопрацьовані. Заряджений седан отримав карбонові антикрило і крісла.

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Subaru відроджує культову заряджену модель STI. Невдовзі почнеться виробництво нового покоління спортивного седана, а поки на автошоу в Токіо представили його передсерійний варіант. Подробиці авто розкрили на офіційному сайті японського автовиробника.

Subaru STI отримав обвіс і карбонове антикрило Фото: Subaru

Новий Subaru STI S210 (саме так назвали модель) випустять лімітованою серією з 500 авто. По суті, це серійна версія гоночного Subaru WRX NBR Challenge.

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2,4-літровий опозитний турбомотор Subaru WRX доопрацювали і збільшили його віддачу до 300 к. с. і 375 Н∙м. Варіатор і систему симетричного повного приводу залишили без змін. Маса авто становить 1630 кг.

Комплектація включає 19-дюймові ковані диски та гальма Brembo Фото: Subaru

Крім того, в Subaru STI 2025 переналаштували підсилювач керма та встановили нові пружини і амортизатори. Сповільнюють авто збільшені гальмівні диски Brembo.

Салон оздоблено шкырою та алькантарою Фото: Subaru

Відрізнити новий Subaru STI S210 від стандартної моделі WRX можна за агресивним обвісом, великим карбоновим антикрилом і кованими 19-дюймовими дисками із низькопрофільними шинами Michelin Pilot Sport розміром 255/35 R19.

Subaru STI оснастили крыслами Recaro з карбоновим каркасом Фото: Subaru

У салоні встановили спортивні крісла Recaro з карбоновим каркасом, електроприводом і пасками безпеки ELR. В оздобленні використані шкіра та алькантара, а педалі прикрашені металічними накладками.

До речі, нещодавно відродили знаменитий седан Mercedes 190 у зарядженій версії.

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