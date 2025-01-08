Маленька ракета: Suzuki Jimny отримав недорогу заряджену версію (відео)

Компактний позашляховик Suzuki Jimny оснастили механічним компресором. Потужність двигуна можуть збільшити до 136 або 144 к. с.

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У Suzuki Jimny 2025 модельного року з’явився потужніший спортивний варіант. Мініатюрний позашляховик доопрацювали в Австралії і зробили потужнішим. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Тюнінг Suzuki Jimny виконала компанія Harrop Engineering. Його 1,5-літровий бензиновий двигун доповнили механічним компресором та інтеркулером, а також переналаштували його електронний блок управління.

У результаті першого рівня доопрацювання потужність зросла зі 102 до 136 к. с., а максимальний крутний момент збільшився зі 130 до 150 Н∙м.

Двигун доповнили механічним компресором Фото: скриншот / YouTube

Можна обрати і ґрунтовніший тюнінг Suzuki Jimny. У цьому випадку також встановлюють спортивні впуск і вихлоп, що збільшує віддачу мотора до 144 к. с. і 168 Н∙м.

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На перший погляд, це не так і багато, проте варто відзначити, що Suzuki Jimny важить лише 1090 кг, тому його динаміка суттєво покращується.

Доопрацювати можуть коротку або подовжену версію моделі Фото: скриншот / YouTube

Тюнінг Suzuki Jimny від Harrop Engineering коштує від 6900 доларів. Австралійські майстри пропонують доопрацювати стандартну чи подовжену версію моделі з механічною або автоматичною КПП.

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