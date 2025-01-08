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Маленька ракета: Suzuki Jimny отримав недорогу заряджену версію (відео)

Suzuki Jimny, тюнінг Suzuki Jimny
Фото: скриншот / YouTube | Suzuki Jimny доопрацювали в Австралії

Компактний позашляховик Suzuki Jimny оснастили механічним компресором. Потужність двигуна можуть збільшити до 136 або 144 к. с.

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У Suzuki Jimny 2025 модельного року з’явився потужніший спортивний варіант. Мініатюрний позашляховик доопрацювали в Австралії і зробили потужнішим. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Тюнінг Suzuki Jimny виконала компанія Harrop Engineering. Його 1,5-літровий бензиновий двигун доповнили механічним компресором та інтеркулером, а також переналаштували його електронний блок управління.

У результаті першого рівня доопрацювання потужність зросла зі 102 до 136 к. с., а максимальний крутний момент збільшився зі 130 до 150 Н∙м.

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Двигун доповнили механічним компресором
Фото: скриншот / YouTube

Можна обрати і ґрунтовніший тюнінг Suzuki Jimny. У цьому випадку також встановлюють спортивні впуск і вихлоп, що збільшує віддачу мотора до 144 к. с. і 168 Н∙м.

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На перший погляд, це не так і багато, проте варто відзначити, що Suzuki Jimny важить лише 1090 кг, тому його динаміка суттєво покращується.

тюнінг сузукі джимні, Suzuki Jimny, тюнінг Suzuki Jimny Fullscreen
Доопрацювати можуть коротку або подовжену версію моделі
Фото: скриншот / YouTube

Тюнінг Suzuki Jimny від Harrop Engineering коштує від 6900 доларів. Австралійські майстри пропонують доопрацювати стандартну чи подовжену версію моделі з механічною або автоматичною КПП.

Між іншим, нещодавно показали екстремальний позашляховий варіант Suzuki Jimny.

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