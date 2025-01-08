Маленькая ракета: Suzuki Jimny получил недорогую заряженную версию (видео)

Компактный внедорожник Suzuki Jimny оснастили механическим компрессором. Мощность двигателя могут увеличить до 136 или 144 л. с.

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У Suzuki Jimny 2025 модельного года появился более мощный спортивный вариант. Миниатюрный внедорожник доработали в Австралии и сделали мощнее. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Тюнинг Suzuki Jimny выполнила компания Harrop Engineering. Его 1,5-литровый бензиновый двигатель дополнили механическим компрессором и интеркулером, а также перенастроили его электронный блок управления.

В результате первого уровня доработки мощность выросла со 102 до 136 л.с., а максимальный крутящий момент увеличился со 130 до 150 Н∙м.

Двигатель дополнили механическим компрессором Фото: скриншот / YouTube

Можно выбрать и более основательный тюнинг Suzuki Jimny. В этом случае также устанавливают спортивные впуск и выхлоп, что увеличивает отдачу мотора до 144 л.с. и 168 Н∙м.

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На первый взгляд, это не так и много, однако стоит отметить, что Suzuki Jimny весит всего 1090 кг, поэтому его динамика существенно улучшается.

Доработать могут короткую или удлиненную версию модели Фото: скриншот / YouTube

Тюнинг Suzuki Jimny от Harrop Engineering стоит от 6900 долларов. Австралийские мастера предлагают доработать стандартную или удлиненную версию модели с механической либо автоматической КПП.

Между прочим, недавно показали экстремальный внедорожный вариант Suzuki Jimny.

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