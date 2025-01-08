Маленькая ракета: Suzuki Jimny получил недорогую заряженную версию (видео)
Компактный внедорожник Suzuki Jimny оснастили механическим компрессором. Мощность двигателя могут увеличить до 136 или 144 л. с.
У Suzuki Jimny 2025 модельного года появился более мощный спортивный вариант. Миниатюрный внедорожник доработали в Австралии и сделали мощнее. Об этом сообщает сайт Carscoops.
Тюнинг Suzuki Jimny выполнила компания Harrop Engineering. Его 1,5-литровый бензиновый двигатель дополнили механическим компрессором и интеркулером, а также перенастроили его электронный блок управления.
В результате первого уровня доработки мощность выросла со 102 до 136 л.с., а максимальный крутящий момент увеличился со 130 до 150 Н∙м.
Можно выбрать и более основательный тюнинг Suzuki Jimny. В этом случае также устанавливают спортивные впуск и выхлоп, что увеличивает отдачу мотора до 144 л.с. и 168 Н∙м.
На первый взгляд, это не так и много, однако стоит отметить, что Suzuki Jimny весит всего 1090 кг, поэтому его динамика существенно улучшается.
Тюнинг Suzuki Jimny от Harrop Engineering стоит от 6900 долларов. Австралийские мастера предлагают доработать стандартную или удлиненную версию модели с механической либо автоматической КПП.
Между прочим, недавно показали экстремальный внедорожный вариант Suzuki Jimny.
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