Старий 26-річний Subaru пішов з молотка за ціною нового Porsche 911 (фото)

Випущено лише 424 Subaru Impreza STI в кузові купе, тож зараз вони дуже дорогі. 280-сильний спорткар є серійною версією ралійного авто.

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У США на аукціоні Cars and Bids продали Subaru Impreza 1998 року. За автомобіль виручили 135 000 доларів — як за новий Porsche 911. Про автомобіль розповіли на сайті аукціонного дому.

У купе розширені крила і встановлено антикрило Фото: Cars and Bids

Настільки висока ціна зумовлена тим, що з молотка пішло дуже рідкісне купе Subaru Impreza 22B STI. Загалом випустили лише 424 таких автомобілі. До речі, один із них є в Україні.

У салоні з'явився каркас безпеки Фото: Cars and Bids

Дводверну Subaru Impreza 22B STI випустили лімітованою партією для того, щоб допустити таке купе до чемпіонату світу з ралі WRC. Його правила на той час вимагали наявності у гоночних авто серійних аналогів.

Оснащення включає спортивні крісла Фото: Cars and Bids

Ціна Subaru Impreza 22B STI часом може досягати і 300 000 доларів. У цьому разі вартість нижча тому, що авто не відреставроване і оснащене неоригінальними деталями. Зокрема, йому замінили кермо і колісні диски, а також встановили каркас безпеки.

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Позначення 22B вказує, що цей Subaru Impreza STI оснащений 2,2-літровим двигуном типу "боксер". Він розвиває 280 к. с. і дає змогу розганятися до 100 км/год за 5,3 с і розвивати 250 км/год.

Під капотом встановлено 280-сильний турбомотор Фото: Cars and Bids

Природно, авто є повнопривідним. Як і всі Subaru Impreza STI, купе відрізняється розширеними крилами, повітрозабірником на капоті та антикрилом. У салоні встановлено спортивні крісла.

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