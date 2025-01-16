Новый кроссовер Mazda CX-5 2026 впервые попал на фото

Кроссовер Mazda CX-5 сохранит знакомый дизайн и получит экономичные бензиновые двигатели. В линейке модели появятся гибридные версии.

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В США во время испытаний засветилась новая Mazda CX-5 третьего поколения. Кроссовер официально презентуют осенью нынешнего года. Об этом сообщает сайт Drive.

Кроссовер Mazda CX-5 проходит тесты в Калифорнии, ведь там находится одна из студий дизайна японской компании. Авто оклеили камуфляжной пленкой, однако его дизайн можно разглядеть.

Mazda CX-5 проходит испытания в Калифорнии Фото: drive.com.au

Новая Mazda CX-5 сохраняет знакомый силуэт с длинным капотом. Также видна фирменная широкая решетка радиатора.

На данный момент информации о кроссовере Mazda CX-5 2026 немного. Известно, что модель получит бензиновые двигатели нового поколения Skyactiv-Z. Они отличается улучшенной термоэффективностью и соответствуют будущим экологическим нормам Евро-7. Снизить расход топлива и вредные выбросы позволит "мягкая" гибридная установка.

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Кроме того, появится полноценный гибрид Mazda CX-5, а позже ожидается и плагин-гибридная модификация. Линейку модели оптимизируют, поэтому она будет иметь меньше версий и комплектаций, чем нынешний кроссовер Mazda CX-5.

Кстати, недавно дебютировала новая Mazda 6 2025, которая кардинально изменилась и стала электромобилем.

Также Фокус писал о новом семействе спортивных моделей Mazda Spirit Racing.