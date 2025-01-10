В Україні продали рекордну кількість гібридів: найпопулярніші моделі (фото)
Попит на нові та вживані гібриди в Україні різко зріс у 2024 році. Найпопулярнішими є бензоелектричні моделі Toyota.
Українці стали значно активніше купувати гібридні автомобілі. За 2024 рік першу реєстрацію пройшли 23,9 тис. бензоелектричних авто. Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".
Показник 2024 року є рекордним для цього сегменту. Порівняно з 2023 роком попит на гібриди в Україні виріс на 39%.
Варто відзначити, що статистика включає як звичайні гібриди (HEV), так і "м’які" (MHEV) та плагін-гібриди PHEV. Частка нових авто в сегменті дещо скоротилася (з 63 до 57%), проте їх все одно продають більше, аніж вживаних гібридів. Річ у тім, що на ринку останнім часом стало значно більше бензоелектричних моделей.
Найбільшим попитом в Україні користуються гібриди Toyota, причому їх активно купують як новими, так і вживаними.Важливо
Топ 3 популярних нових гібридів в Україні за 2024 рік:
- Toyota RAV4 — 3101 продане авто.
- Toyota Camry — 781 од.
- Nissan Qashqai — 777 од.
Найпопулярніші гібриди з пробігом в Україні за 2024 рік:
- Ford Fusion — 896 проданих авто
- Toyota Prius — 609 од.
- Toyota RAV4 — 586 од.
Між іншим, у 2024 році в Україні суттєво виросли і продажі нових та вживаних електромобілів.
Також Фокус писав про моторні уподобання українців у минулому році.