В Україні продали рекордну кількість гібридів: найпопулярніші моделі (фото)

Попит на нові та вживані гібриди в Україні різко зріс у 2024 році. Найпопулярнішими є бензоелектричні моделі Toyota.

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Українці стали значно активніше купувати гібридні автомобілі. За 2024 рік першу реєстрацію пройшли 23,9 тис. бензоелектричних авто. Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Показник 2024 року є рекордним для цього сегменту. Порівняно з 2023 роком попит на гібриди в Україні виріс на 39%.

Toyota RAV4 — найпопулярніший новий гібрид Фото: Toyota

Варто відзначити, що статистика включає як звичайні гібриди (HEV), так і "м’які" (MHEV) та плагін-гібриди PHEV. Частка нових авто в сегменті дещо скоротилася (з 63 до 57%), проте їх все одно продають більше, аніж вживаних гібридів. Річ у тім, що на ринку останнім часом стало значно більше бензоелектричних моделей.

Найбільшим попитом в Україні користуються гібриди Toyota, причому їх активно купують як новими, так і вживаними.

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Які вживані авто найчастіше завозили українці в 2024 році (фото)

Топ 3 популярних нових гібридів в Україні за 2024 рік:

Toyota RAV4 — 3101 продане авто. Toyota Camry — 781 од. Nissan Qashqai — 777 од.

Ford Fusion є найпопулярнішим вживаним гібридом Фото: Ford

Найпопулярніші гібриди з пробігом в Україні за 2024 рік:

Ford Fusion — 896 проданих авто Toyota Prius — 609 од. Toyota RAV4 — 586 од.

Між іншим, у 2024 році в Україні суттєво виросли і продажі нових та вживаних електромобілів.

Також Фокус писав про моторні уподобання українців у минулому році.