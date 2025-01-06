Які двигуни авто обирали українці в 2024 році — статистика (фото)

Українці продовжують активно купувати нові авто з ДВС. Утім, частка бензинових моделей на ринку зменшується, а електромобілі стають популярнішими.

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В Україні за 2024 рік продали майже 70 тис. нових легкових автомобілів і переважна більшість із них (понад 80%) оснащені двигунами внутрішнього згоряння. Про це свідчить статистика асоціації "Укравтопром".

У сегменті дизельних моделей домінував Renault Duster Фото: Renault

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Найпопулярнішими залишаються бензинові авто, проте за рік попит на них різко упав: частка на ринку знизилася одразу на 7% — до 40%. Разом із тим, дизельні моделі стали дещо популярнішими: їх частка зросла із 22,8 до 25,6%.

Toyota RAV4 — лідер у сегменті гібридів Фото: Toyota

Гібридів також стали купувати більше (ріст з 17,7 до 19,5% за рік). Стали популярнішими і електромобілі — вони зайняли вже 14,5% авторинку (торік — 12%). А от частка нових авто з ГБО в Україні залишається мізерною — лише 1%.

Volkswagen ID.4 став найпопулярнішим електрокаром Фото: Volkswagen

Також названо найпопулярніші автомобілі 2024 року з різними типами двигунів:

бензинові автомобілі — Mazda CX-5;

дизельні автомобілі — Renault Duster;

гібриди — Toyota RAV4;

електромобілі — Volkswagen ID.4;

авто з ГБО — Hyundai Tucson.

Раніше Фокус розповідав, що в Україні знизився попит на авто з Китаю. Переважна більшість із них є електрокарами.

Також ми писали, що в Україні спростили торгівлю вживаними автомобілями.