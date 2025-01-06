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Авто

Які двигуни авто обирали українці в 2024 році — статистика (фото)

Mazda CX-5, бензинові авто, найпопулярніші авто, дизельні авто
Фото: Mazda | Кросовер Mazda CX-5 став найпопулярнішим бензиновим авто

Українці продовжують активно купувати нові авто з ДВС. Утім, частка бензинових моделей на ринку зменшується, а електромобілі стають популярнішими.

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В Україні за 2024 рік продали майже 70 тис. нових легкових автомобілів і переважна більшість із них (понад 80%) оснащені двигунами внутрішнього згоряння. Про це свідчить статистика асоціації "Укравтопром".

новий дастер, бензинові авто, найпопулярніші авто, дизельні авто Fullscreen
У сегменті дизельних моделей домінував Renault Duster
Фото: Renault
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Найпопулярнішими залишаються бензинові авто, проте за рік попит на них різко упав: частка на ринку знизилася одразу на 7% — до 40%. Разом із тим, дизельні моделі стали дещо популярнішими: їх частка зросла із 22,8 до 25,6%.

Toyota RAV4, бензинові авто, найпопулярніші авто, дизельні авто Fullscreen
Toyota RAV4 — лідер у сегменті гібридів
Фото: Toyota

Гібридів також стали купувати більше (ріст з 17,7 до 19,5% за рік). Стали популярнішими і електромобілі — вони зайняли вже 14,5% авторинку (торік — 12%). А от частка нових авто з ГБО в Україні залишається мізерною — лише 1%.

Volkswagen ID.4, бензинові авто, найпопулярніші авто, дизельні авто Fullscreen
Volkswagen ID.4 став найпопулярнішим електрокаром
Фото: Volkswagen

Також названо найпопулярніші автомобілі 2024 року з різними типами двигунів:

  • бензинові автомобілі — Mazda CX-5;
  • дизельні автомобілі — Renault Duster;
  • гібриди — Toyota RAV4;
  • електромобілі — Volkswagen ID.4;
  • авто з ГБО — Hyundai Tucson.

Раніше Фокус розповідав, що в Україні знизився попит на авто з Китаю. Переважна більшість із них є електрокарами.

Також ми писали, що в Україні спростили торгівлю вживаними автомобілями.