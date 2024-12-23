В Україні обвалився попит на авто з Китаю: які моделі залишилися популярними (фото)
Продажі авто з Китаю в Україні за місяць впали майже в півтора рази. Найчастіше із КНР завозять нові електромобілі.
Українці стали купувати менше авто з Китаю. У листопаді їх поставили на облік лише 822. Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".
Порівняно з жовтнем попит на авто з Китаю в Україні знизився майже в півтора рази, а порівняно з листопадом 2023 року – на 37%. Примітно, що 80% машин були електромобілями.
Нових авто з Китаю зареєстрували 698, що на 23% менше, аніж торік. Їх частка на ринку становить 13%. Лідерство на ринку зберігає електрокросовер Honda M-NV китайського виробництва.
Топ 5 популярних нових авто з Китаю в Україні за листопад 2024 року:
- Honda M-NV – 99 проданих авто.
- BYD Song Plus – 91 од.
- Zeekr 001 – 73 од.
- Volkswagen ID.4 – 71 од.
- Audi Q4 e-tron – 35 од.
Вживаних авто з Китаю поставили на облік усього 124, що на 69% менше, аніж торік. Частка цих машин на вторинному ринку складає менш, ніж 1%. У лідери вийшла Tesla Model 3.
Найпопулярніші китайські авто з пробігом в Україні:
- Tesla Model 3 – 15 проданих авто.
- Volkswagen ID.4 – 9 од.
- BAIC EC3 – 9 од.
- Buick Envision – 7 од.
- Zeekr 001 – 7 од.
До речі, за листопад в Україні знизився і попит на автомобілі зі США.
Також Фокус розповідав, що в Україні спростили торгівлю авто з пробігом.