В Україні обвалився попит на авто з Китаю: які моделі залишилися популярними (фото)

Продажі авто з Китаю в Україні за місяць впали майже в півтора рази. Найчастіше із КНР завозять нові електромобілі.

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Українці стали купувати менше авто з Китаю. У листопаді їх поставили на облік лише 822. Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Порівняно з жовтнем попит на авто з Китаю в Україні знизився майже в півтора рази, а порівняно з листопадом 2023 року – на 37%. Примітно, що 80% машин були електромобілями.

Нових авто з Китаю зареєстрували 698, що на 23% менше, аніж торік. Їх частка на ринку становить 13%. Лідерство на ринку зберігає електрокросовер Honda M-NV китайського виробництва.

Топ 5 популярних нових авто з Китаю в Україні за листопад 2024 року:

Honda M-NV – 99 проданих авто. BYD Song Plus – 91 од. Zeekr 001 – 73 од. Volkswagen ID.4 – 71 од. Audi Q4 e-tron – 35 од.

Із Китаю завозять вживані Tesla Model 3 Фото: Tesla

Вживаних авто з Китаю поставили на облік усього 124, що на 69% менше, аніж торік. Частка цих машин на вторинному ринку складає менш, ніж 1%. У лідери вийшла Tesla Model 3.

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Найпопулярніші китайські авто з пробігом в Україні:

Tesla Model 3 – 15 проданих авто. Volkswagen ID.4 – 9 од. BAIC EC3 – 9 од. Buick Envision – 7 од. Zeekr 001 – 7 од.

До речі, за листопад в Україні знизився і попит на автомобілі зі США.

Також Фокус розповідав, що в Україні спростили торгівлю авто з пробігом.