В Україні знизився попит на авто зі США: які моделі продовжують купувати (фото)

Більшість авто зі США в Україні оснащені бензиновими двигунами, проте найпоппулярнішими моделями є електромобілі Tesla.

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Українці стали привозити менше авто зі США. За листопад реєстрацію отримали 2,5 тис. машин, що на 17% менше, аніж за аналогічний період минулого року. Таку статистику опублікувала асоціація "Укравтопром".

Середній вік авто зі США, ввезених в Україну, становить 5 років. Їх частка на вживаному ринку складає 17%.

Tesla Model Y — найпопулярніше авто зі США в Україні Фото: Tesla Motors

Більшість авто з Америки (43%) все ще залишаються бензиновими, хоча частка електромобілів швидко зростає і вже сягнула 39%. Гібриди становлять 7% від загальної кількості імпортованих машин, дизельні моделі — 6%, а авто з ГБО — 5%.

Разом із тим, моделями-лідерами є електромобілі, адже перших два місця посіли Tesla Model Y та Model 3. Найбільшим попитом користуються кросовери.

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Найпопулярніші авто зі США в Україні за листопад 2024 року:

Tesla Model Y – 288 зареєстрованих авто. Tesla Model 3 – 286 од. Ford Escape – 170 од. Jeep Cherokee – 153 од. Volkswagen Passat – 141 од.

Варто відзначити, що за листопад в Україні знизився попит не лише на авто зі США, а й на всі вживані машини.

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