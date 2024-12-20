В Украине снизился спрос на авто из США: какие модели продолжают покупать (фото)
Большинство авто из США в Украине оснащены бензиновыми двигателями, однако самыми популярными моделями являются электромобили Tesla.
Украинцы стали привозить меньше авто из США. За ноябрь регистрацию получили 2,5 тыс. машин, что на 17% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Такую статистику опубликовала ассоциация "Укравтопром".
Средний возраст авто из США, ввезенных в Украину, составляет 5 лет. Их доля на подержанном рынке составляет 17%.
Большинство авто из Америки (43%) все еще остаются бензиновыми, хотя доля электромобилей быстро растет и уже достигла 39%. Гибриды составляют 7% от общего количества импортируемых машин, дизельные модели — 6%, а авто с ГБО — 5%.
Вместе с тем, моделями-лидерами являются электромобили, ведь первых два места заняли Tesla Model Y и Model 3. Наибольшим спросом пользуются кроссоверы.
Самые популярные авто из США в Украине за ноябрь 2024 года:
- Tesla Model Y — 288 зарегистрированных авто.
- Tesla Model 3 — 286 ед.
- Ford Escape — 170 ед.
- Jeep Cherokee — 153 ед.
- Volkswagen Passat — 141 ед.
Стоит отметить, что за ноябрь в Украине снизился спрос не только на авто из США, но и на все подержанные машины.
Также Фокус рассказывал, что с 1 января в Украине начинают вводить экологические нормы Евро-6.