В Украине снизился спрос на авто из США: какие модели продолжают покупать (фото)

Большинство авто из США в Украине оснащены бензиновыми двигателями, однако самыми популярными моделями являются электромобили Tesla.

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Украинцы стали привозить меньше авто из США. За ноябрь регистрацию получили 2,5 тыс. машин, что на 17% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Такую статистику опубликовала ассоциация "Укравтопром".

Средний возраст авто из США, ввезенных в Украину, составляет 5 лет. Их доля на подержанном рынке составляет 17%.

Tesla Model Y — самое популярное авто из США в Украине Фото: Tesla Motors

Большинство авто из Америки (43%) все еще остаются бензиновыми, хотя доля электромобилей быстро растет и уже достигла 39%. Гибриды составляют 7% от общего количества импортируемых машин, дизельные модели — 6%, а авто с ГБО — 5%.

Вместе с тем, моделями-лидерами являются электромобили, ведь первых два места заняли Tesla Model Y и Model 3. Наибольшим спросом пользуются кроссоверы.

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Самые популярные авто из США в Украине за ноябрь 2024 года:

Tesla Model Y — 288 зарегистрированных авто. Tesla Model 3 — 286 ед. Ford Escape — 170 ед. Jeep Cherokee — 153 ед. Volkswagen Passat — 141 ед.

Стоит отметить, что за ноябрь в Украине снизился спрос не только на авто из США, но и на все подержанные машины.

Также Фокус рассказывал, что с 1 января в Украине начинают вводить экологические нормы Евро-6.