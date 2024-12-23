В Украине обвалился спрос на авто из Китая: какие модели остались популярными (фото)

Продажи авто из Китая в Украине за месяц упали почти в полтора раза. Чаще всего из КНР завозят новые электромобили.

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Украинцы стали покупать меньше авто из Китая. В ноябре их поставили на учет только 822. Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".

По сравнению с октябрем спрос на авто из Китая в Украине снизился почти в полтора раза, а по сравнению с ноябрем 2023 года — на 37%. Примечательно, что 80% машин были электромобилями.

Новых авто из Китая зарегистрировали 698, что на 23% меньше, чем в прошлом году. Их доля на рынке составляет 13%. Лидерство на рынке сохраняет электрокроссовер Honda M-NV китайского производства.

Топ 5 популярных новых авто из Китая в Украине за ноябрь 2024 года:

Honda M-NV — 99 проданных авто. BYD Song Plus — 91 ед. Zeekr 001 — 73 ед. Volkswagen ID.4 — 71 ед. Audi Q4 e-tron — 35 ед.

Из Китая завозят подержанные Tesla Model 3 Фото: Tesla

Подержанных авто из Китая поставили на учет всего 124, что на 69% меньше, чем в прошлом году. Доля этих машин на вторичном рынке составляет менее 1%. В лидеры вышла Tesla Model 3.

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Самые популярные китайские авто с пробегом в Украине:

Tesla Model 3 — 15 проданных авто. Volkswagen ID.4 — 9 ед. BAIC EC3 — 9 ед. Buick Envision — 7 ед. Zeekr 001 — 7 ед.

Кстати, за ноябрь в Украине снизился и спрос на автомобили из США.

Также Фокус рассказывал, что в Украине упростили торговлю авто с пробегом.