В Украине обвалился спрос на авто из Китая: какие модели остались популярными (фото)
Продажи авто из Китая в Украине за месяц упали почти в полтора раза. Чаще всего из КНР завозят новые электромобили.
Украинцы стали покупать меньше авто из Китая. В ноябре их поставили на учет только 822. Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".
По сравнению с октябрем спрос на авто из Китая в Украине снизился почти в полтора раза, а по сравнению с ноябрем 2023 года — на 37%. Примечательно, что 80% машин были электромобилями.
Новых авто из Китая зарегистрировали 698, что на 23% меньше, чем в прошлом году. Их доля на рынке составляет 13%. Лидерство на рынке сохраняет электрокроссовер Honda M-NV китайского производства.
Топ 5 популярных новых авто из Китая в Украине за ноябрь 2024 года:
- Honda M-NV — 99 проданных авто.
- BYD Song Plus — 91 ед.
- Zeekr 001 — 73 ед.
- Volkswagen ID.4 — 71 ед.
- Audi Q4 e-tron — 35 ед.
Подержанных авто из Китая поставили на учет всего 124, что на 69% меньше, чем в прошлом году. Доля этих машин на вторичном рынке составляет менее 1%. В лидеры вышла Tesla Model 3.
Самые популярные китайские авто с пробегом в Украине:
- Tesla Model 3 — 15 проданных авто.
- Volkswagen ID.4 — 9 ед.
- BAIC EC3 — 9 ед.
- Buick Envision — 7 ед.
- Zeekr 001 — 7 ед.
Кстати, за ноябрь в Украине снизился и спрос на автомобили из США.
Также Фокус рассказывал, что в Украине упростили торговлю авто с пробегом.