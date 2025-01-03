Без обліку в ТЦК і МВС: в Україні спростили торгівлю вживаними автомобілями

Автодилерів звільнили від обов'язку перереєстрації старих машин на себе перед продажем кінцевому покупцеві. Таким чином влада хоче вивести ринок із тіні.

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Президент України Володимир Зеленський 3 січня підписав закон №4149-ІХ про дерегуляцію та детінізацію ринку торгівлі вживаними автомобілями. Про це стало відомо зі статусу законопроєкту на сайті Верховної Ради.

Продавці вживаних авто та їхніх частин тепер не зобов'язані перереєстровувати на себе вживані транспортні засоби.

Крім цього, необов'язково подавати в сервісні центри МВС документи з відміткою від Територіального центру комплектування та соціальної підтримки про постановку та зняття з військового обліку таких машин.

До цього автодилери повинні були обов'язково зареєструвати придбаний автомобіль на себе, перш ніж перепродати його кінцевому споживачеві.

Ця ініціатива дасть змогу вивести з тіні ринок старих автомобілів і ліквідувати чорні схеми, через які бюджет країни недоотримує податки.

Фокус раніше писав, що 2024 року український авторинок продемонстрував зростання: продажі нових легкових автомобілів на 14% перевищили рівень 2023 року.

В Україні у 2025 році можуть з'явитися нові моделі автомобілів. Взимку можна очікувати початок продажів найдешевшого електромобіля Citroen Ami. Двомісна машина розвиває швидкість 45 км/год.