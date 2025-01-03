Без учета в ТЦК и МВД: в Украине упростили торговлю подержанными автомобилями

Автодилеров освободили от обязанности перерегистрации подержанных машин на себя перед продажей конечному покупателю. Таким образом власти хотят вывести рынок из тени.

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Президент Украины Владимир Зеленский 3 января подписал закон №4149-ІХ о дерегуляции и детенизации рынка торговли подержанными автомобилями. Об этом стало известно из статуса законопроекта на сайте Верховной Рады.

Продавцы подержанных авто и их частей теперь не обязаны перерегистрировать на себя подержанные транспортные средства.

Кроме этого, необязательно подавать в сервисные центры МВД документы с отметкой от Территориального центра комплектования и социальной поддержки о постановке и снятия с воинского учета таких машин.

До этого автодилеры должны были обязательно зарегистрировать приобретенный автомобиль на себя, прежде чем перепродать его конечному потребителю.

Данная инициатива позволит вывести из тени рынок подержанных автомобилей и ликвидировать черные схемы, из-за которых бюджет страны недополучает налоги.

Фокус ранее писал, что в 2024 году украинский авторынок продемонстрировал рост: продажи новых легковых автомобилей на 14% превысили уровень 2023 года.

В Украине в 2025 году могут появиться новые модели автомобилей. Зимой можно ожидать начало продаж самого дешевого электромобиля Citroen Ami. Двухместная машина развивает скорость 45 км/ч.