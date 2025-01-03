Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Авто

Без учета в ТЦК и МВД: в Украине упростили торговлю подержанными автомобилями

подержанные авто, подержанные авто украина, бу автомобили
Фото: "АвтоНовости" | Автодилеры ранее должны были регистрировать приобретенный автомобиль

Автодилеров освободили от обязанности перерегистрации подержанных машин на себя перед продажей конечному покупателю. Таким образом власти хотят вывести рынок из тени.

Related video

Президент Украины Владимир Зеленский 3 января подписал закон №4149-ІХ о дерегуляции и детенизации рынка торговли подержанными автомобилями. Об этом стало известно из статуса законопроекта на сайте Верховной Рады.

Продавцы подержанных авто и их частей теперь не обязаны перерегистрировать на себя подержанные транспортные средства.

Кроме этого, необязательно подавать в сервисные центры МВД документы с отметкой от Территориального центра комплектования и социальной поддержки о постановке и снятия с воинского учета таких машин.

До этого автодилеры должны были обязательно зарегистрировать приобретенный автомобиль на себя, прежде чем перепродать его конечному потребителю.

Данная инициатива позволит вывести из тени рынок подержанных автомобилей и ликвидировать черные схемы, из-за которых бюджет страны недополучает налоги.

Фокус ранее писал, что в 2024 году украинский авторынок продемонстрировал рост: продажи новых легковых автомобилей на 14% превысили уровень 2023 года.

В Украине в 2025 году могут появиться новые модели автомобилей. Зимой можно ожидать начало продаж самого дешевого электромобиля Citroen Ami. Двухместная машина развивает скорость 45 км/ч.