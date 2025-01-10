В Украине продали рекордное количество гибридов: самые популярные модели (фото)

Спрос на новые и подержанные гибриды в Украине резко вырос в 2024 году. Самыми популярными являются бензоэлектрические модели Toyota.

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Украинцы стали значительно активнее покупать гибридные автомобили. За 2024 год первую регистрацию прошли 23,9 тыс. бензоэлектрических авто. Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".

Показатель 2024 года является рекордным для этого сегмента. По сравнению с 2023 годом спрос на гибриды в Украине вырос на 39%.

Toyota RAV4 — самый популярный новый гибрид Фото: Toyota

Стоит отметить, что статистика включает как обычные гибриды (HEV), так и "мягкие" (MHEV) и плагин-гибриды PHEV. Доля новых авто в сегменте несколько сократилась (с 63 до 57%), однако их все равно продают больше, чем подержанных гибридов. Дело в том, что на рынке в последнее время стало значительно больше бензоэлектрических моделей.

Наибольшим спросом в Украине пользуются гибриды Toyota, причем их активно покупают как новыми, так и бывшими в употреблении.

Важно

Какие подержанные авто чаще всего завозили украинцы в 2024 году (фото)

Топ 3 популярных новых гибридов в Украине за 2024 год:

Toyota RAV4 — 3101 проданное авто. Toyota Camry — 781 ед. Nissan Qashqai — 777 ед.

Ford Fusion является самым популярным подержанным гибридом Фото: Ford

Самые популярные гибриды с пробегом в Украине за 2024 год:

Ford Fusion — 896 проданных авто Toyota Prius — 609 ед. Toyota RAV4 — 586 ед.

Между прочим, в 2024 году в Украине существенно выросли и продажи новых и подержанных электромобилей.

Также Фокус писал о моторных предпочтениях украинцев в прошлом году.