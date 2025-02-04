Спа-центр на колесах: представлено розкішний автодім із сауною та гідромасажем (відео)

Новий Newell #1760 — преміальний 13,7-метровий автодім із спальнею, кухнею та спа-центром. Усередині є фінська сауна, басейн-купель та душ із гідромасажем.

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Американський виробник розкішних будинків на колесах Newell Coach презентував нову модель #1760. Це перший у світі автодім зі спа-центром. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

Перший екземпляр Newell #1760 створили для гонщика з американського чемпіонату NASCAR, ім’я якого тримають у секреті. У його основі лежить 13,7-метрове шасі автобуса, а маса становить 28,7 тонни.

У салоні є кухня та вітальня Фото: скриншот / YouTube

Інтер’єр Newell #1760 оздоблений шкірою, деревом та мармуром, а підлога встелена ламінатом. У спальні встановлене широке ліжко, а у вітальні – дивани та крісла. Усього в салоні шість спальних місць.

У спальні встановили широке ліжко Фото: скриншот / YouTube

Крім того, є кухня із електроплитою, раковиною, холодильником та мікрохвильовою піччю. Також автодім Newell #1760 оснастили кількома телевізорами, один із яких може працювати зовні під розкладним навісом.

Автодім оснастили сауною та душовою кабіною з гідромасажем Фото: скриншот / YouTube

"Фішкою" Newell #176 є спа-комплекс, адже власник хотів місце для релаксу після перегонів. Для нього встановили фінську сауну, чан-купель висотою 1,5 м та душ із гідромасажем.

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Дім на колесах отримав 680-літровий бак для води, а також потужний бойлер і підігрів підлоги. Живлять їх окремі акумулятори та генератор.

В оздобленні використано мармур Фото: скриншот / YouTube

Автодім Newell #176 приводиться в рух 605-сильним турбодизелем Cummins, який працює в парі з 6-ступінчастим автоматом. За комфорт їзди відповідає пневмопідвіска, також встановлено камери кругового огляду.

До речі, нещодавно презентували розкішний дім на колесах за мільйон доларів.

Також Фокус писав про бюджетний автодім із Франції за 3500 євро.