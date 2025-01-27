Палац на колесах: представлено розкішний автодім за мільйон доларів (фото)
Автодім Newmar Essex сягає 13,7 м завдовжки та має розкішний салон. Усередині є вітальня, велика кухня, спальня з широким ліжком та санвузол.
Виробник розкішних будинків на колесах Newmar презентував свою нову модель Essex. Її ціна стартує з 1 062 900 доларів. Про автодім розповіли на сайті компанії.
Новий Newmar Essex, по суті, є автобусом-кемпером завдовжки 13,7 м. У його основі лежить тривісне шасі вантажівки Freightliner, а оснастили його турбодизелем на 605 к. с. і 2640 Н∙м.
З боків висуваються секції, які збільшують ширину. Крім того, встановили пневмопідвіску та набір систем безпеки.Важливо
Салон Newmar Essex є втіленням розкоші. Його оздобили шкірою та дорогим деревом, а підлогу встелили плиткою.
У спальні встановлено широке ліжко та меблевий гарнітур, а у вітальні – м’які шкіряні крісла і дивани. Комплектація включає кілька великих телевізорів, кілмат-контроль та потужну аудіосистему.
На кухні є холодильник, електроплита, мікрохвильова піч, раковина та навіть посудомийна машина. У санвузлі встановили чималу душову кабіну та пральну машину. Електрообладнання живиться від додаткових батарей та сонячних панелей на даху.
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