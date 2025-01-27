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Авто

Дворец на колесах: представлен роскошный автодом за миллион долларов (фото)

Newmar Essex, дом на колесах, автодом Newmar
Фото: Newmar | Newmar Essex — роскошный дом на колесах

Автодом Newmar Essex достигает 13,7 м в длину и имеет роскошный салон. Внутри есть гостиная, большая кухня, спальня с широкой кроватью и санузел.

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Производитель роскошных домов на колесах Newmar презентовал свою новую модель Essex. Ее цена стартует с 1 062 900 долларов. Об автодоме рассказали на сайте компании.

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Салон отделан кожей и деревом
Фото: Newmar

Новый Newmar Essex, по сути, является автобусом-кемпером длиной 13,7 м. В его основе лежит трехосное шасси грузовика Freightliner, а оснастили его турбодизелем на 605 л. с. и 2640 Н∙м.

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В спальне установили широкую кровать
Фото: Newmar

По бокам выдвигаются секции, которые увеличивают ширину. Кроме того, установили пневмоподвеску и набор систем безопасности.

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Салон Newmar Essex является воплощением роскоши. Его отделали кожей и дорогим деревом, а пол устелили плиткой.

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На кухне есть плита, холодильник и посудомоечная машина
Фото: Newmar

В спальне установлена широкая кровать и мебельный гарнитур, а в гостиной — мягкие кожаные кресла и диваны. Комплектация включает несколько больших телевизоров, килмат-контроль и мощную аудиосистему.

Newmar Essex, дом на колесах, автодом Newmar Fullscreen
В санузле установили большую душевую кабину
Фото: Newmar
Newmar Essex, дом на колесах, автодом Newmar Fullscreen
Фото: Newmar

На кухне есть холодильник, электроплита, микроволновая печь, раковина и даже посудомоечная машина. В санузле установили большую душевую кабину и стиральную машину. Электрооборудование питается от дополнительных батарей и солнечных панелей на крыше.

Ранее Фокус рассказывал о более дешевом доме на колесах за 3500 евро.

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