Дворец на колесах: представлен роскошный автодом за миллион долларов (фото)
Автодом Newmar Essex достигает 13,7 м в длину и имеет роскошный салон. Внутри есть гостиная, большая кухня, спальня с широкой кроватью и санузел.
Производитель роскошных домов на колесах Newmar презентовал свою новую модель Essex. Ее цена стартует с 1 062 900 долларов. Об автодоме рассказали на сайте компании.
Новый Newmar Essex, по сути, является автобусом-кемпером длиной 13,7 м. В его основе лежит трехосное шасси грузовика Freightliner, а оснастили его турбодизелем на 605 л. с. и 2640 Н∙м.
По бокам выдвигаются секции, которые увеличивают ширину. Кроме того, установили пневмоподвеску и набор систем безопасности.Важно
Салон Newmar Essex является воплощением роскоши. Его отделали кожей и дорогим деревом, а пол устелили плиткой.
В спальне установлена широкая кровать и мебельный гарнитур, а в гостиной — мягкие кожаные кресла и диваны. Комплектация включает несколько больших телевизоров, килмат-контроль и мощную аудиосистему.
На кухне есть холодильник, электроплита, микроволновая печь, раковина и даже посудомоечная машина. В санузле установили большую душевую кабину и стиральную машину. Электрооборудование питается от дополнительных батарей и солнечных панелей на крыше.
Ранее Фокус рассказывал о более дешевом доме на колесах за 3500 евро.
Также мы писали про оригинальный автодом-трансформер.