Дворец на колесах: представлен роскошный автодом за миллион долларов (фото)

Автодом Newmar Essex достигает 13,7 м в длину и имеет роскошный салон. Внутри есть гостиная, большая кухня, спальня с широкой кроватью и санузел.

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Производитель роскошных домов на колесах Newmar презентовал свою новую модель Essex. Ее цена стартует с 1 062 900 долларов. Об автодоме рассказали на сайте компании.

Салон отделан кожей и деревом Фото: Newmar

Новый Newmar Essex, по сути, является автобусом-кемпером длиной 13,7 м. В его основе лежит трехосное шасси грузовика Freightliner, а оснастили его турбодизелем на 605 л. с. и 2640 Н∙м.

В спальне установили широкую кровать Фото: Newmar

По бокам выдвигаются секции, которые увеличивают ширину. Кроме того, установили пневмоподвеску и набор систем безопасности.

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Салон Newmar Essex является воплощением роскоши. Его отделали кожей и дорогим деревом, а пол устелили плиткой.

На кухне есть плита, холодильник и посудомоечная машина Фото: Newmar

В спальне установлена широкая кровать и мебельный гарнитур, а в гостиной — мягкие кожаные кресла и диваны. Комплектация включает несколько больших телевизоров, килмат-контроль и мощную аудиосистему.

В санузле установили большую душевую кабину Фото: Newmar Фото: Newmar

На кухне есть холодильник, электроплита, микроволновая печь, раковина и даже посудомоечная машина. В санузле установили большую душевую кабину и стиральную машину. Электрооборудование питается от дополнительных батарей и солнечных панелей на крыше.

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