Спа-центр на колесах: представлен роскошный автодом с сауной и гидромассажем (видео)

Новый Newell #1760 — премиальный 13,7-метровый автодом со спальней, кухней и спа-центром. Внутри есть финская сауна, бассейн-купель и душ с гидромассажем.

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Американский производитель роскошных домов на колесах Newell Coach презентовал новую модель #1760. Это первый в мире автодом со спа-центром. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

Первый экземпляр Newell #1760 создали для гонщика из американского чемпионата NASCAR, имя которого держат в секрете. В его основе лежит 13,7-метровое шасси автобуса, а масса составляет 28,7 тонны.

В салоне есть кухня и гостиная Фото: скриншот / YouTube

Интерьер Newell #1760 отделан кожей, деревом и мрамором, а пол устлан ламинатом. В спальне установлена широкая кровать, а в гостиной — диваны и кресла. Всего в салоне шесть спальных мест.

В спальне установили широкую кровать Фото: скриншот / YouTube

Кроме того, есть кухня с электроплитой, раковиной, холодильником и микроволновой печью. Также автодом Newell #1760 оснастили несколькими телевизорами, один из которых может работать снаружи под раскладным навесом.

Автодом оснастили сауной и душевой кабиной с гидромассажем Фото: скриншот / YouTube

"Фишкой" Newell #176 является спа-комплекс, ведь владелец хотел место для релакса после гонок. Для него установили финскую сауну, чан-купель высотой 1,5 м и душ с гидромассажем.

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Дом на колесах получил 680-литровый бак для воды, а также мощный бойлер и подогрев пола. Питают их отдельные аккумуляторы и генератор.

В отделке использован мрамор Фото: скриншот / YouTube

Автодом Newell #176 приводится в движение 605-сильным турбодизелем Cummins, который работает в паре с 6-ступенчатым автоматом. За комфорт езды отвечает пневмоподвеска, также установлены камеры кругового обзора.

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