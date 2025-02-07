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Авто

Миниатюрную 3,4-метровую Mazda превратили в уютный автодом (фото)

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Mini Silverdream — компактный автодом на базе Mazda Scrum

Компактный дом на колесах Mini Silverdream достигает всего 3,4 м в длину, однако внутри есть раскладная кровать, электроплита, раковина и холодильник.

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Немецкий производитель домов на колесах Wanner продемонстрировал на выставке СМТ 2025 в Штутгарте свою новую модель Mini Silverdream. Автодом является одним из самых компактных на рынке. Об этом сообщает сайт Motor1.

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Длина Mini Silverdream составляет всего 3,4 м

Дом на колесах Mini Silverdream создан на базе компактного грузовика Mazda Scrum и достигает всего 3,4 м в длину, 1,5 в ширину и 2 м в высоту.

Несмотря на небольшие размеры, внутри нашлось место для раскладных стола и двуспальной кровати. Крышу Mini Silverdream можно поднять, чтобы не нагибаться внутри.

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Кроме того, установлена маленькая кухня с 15-литровым холодильником, раковиной и электроплитой. Также есть автономный дизельный обогреватель, а для питания электроприборов дом на колесах получил инвертор, дополнительную батарею на 500 А∙ч и солнечные панели на крыше.

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В салоне есть кровать, стол и миниатюрная кухня

Автодом Mini Silverdream сохранил стандартный 660-кубовый турбомотор Mazda на 63 л. с. и способен развить 88 км/ч. На легком бездорожье поможет подключаемый при необходимости полный привод.

Ранее Фокус рассказывал о бюджетном доме на колесах за 3500 евро.

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