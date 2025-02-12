Досі використовується за призначенням: у Парижі показали автодім Renault 1951 року (відео)

Старовинний автодім Notin 1951 року створений на базі фургона Renault Goelette. У його салоні є ліжка, шафи, кухня та навіть санвузол.

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У Франції на виставці Retromobile показали вінтажний дім на колесах Renault Notin Goelette 1951 року. Він пройшов реставрацію і до сих пір експлуатується. Про нього розповіли у відео на Youtube-каналі RV Travel.

Цей Renault Notin – найстаріший автодім, який використовується за призначенням. Упродовж останніх трьох років він неодноразово відвідував різноманітні фестивалі та зльоти кемперів. Звісно, є і 100-річні будинки на колесах, проте наразі вони стали колекційними чи музейними експонатами.

У салоні є дивани, стіл та шафи Фото: скриншот / YouTube

Автодім створено на базі фургона Renault Goelette 1951 року. Усередині встановили два дивани, стіл та меблевий гарнітур із шафами та шухлядами.

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На кухні встановлено газову плиту та раковину, а пізніше з’явився і невеликий старий холодильник. Мало того, всередині навіть знайшлося місце для санвузла, а от бойлер чи кондиціонер в Renault Notin відсутні.

На кухні встановлено плиту і раковину Фото: скриншот / YouTube

Автодім Renault Goelette оснащений скромним бензиновим двигуном потужністю всього 44 к. с. Він важить 1850 кг і здатен розвинути приблизно 80 км/год.

До речі, нещодавно Renault і Volvo спільно презентували електричні фургони.

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