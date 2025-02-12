Досі використовується за призначенням: у Парижі показали автодім Renault 1951 року (відео)
Старовинний автодім Notin 1951 року створений на базі фургона Renault Goelette. У його салоні є ліжка, шафи, кухня та навіть санвузол.
У Франції на виставці Retromobile показали вінтажний дім на колесах Renault Notin Goelette 1951 року. Він пройшов реставрацію і до сих пір експлуатується. Про нього розповіли у відео на Youtube-каналі RV Travel.
Цей Renault Notin – найстаріший автодім, який використовується за призначенням. Упродовж останніх трьох років він неодноразово відвідував різноманітні фестивалі та зльоти кемперів. Звісно, є і 100-річні будинки на колесах, проте наразі вони стали колекційними чи музейними експонатами.
Автодім створено на базі фургона Renault Goelette 1951 року. Усередині встановили два дивани, стіл та меблевий гарнітур із шафами та шухлядами.
На кухні встановлено газову плиту та раковину, а пізніше з’явився і невеликий старий холодильник. Мало того, всередині навіть знайшлося місце для санвузла, а от бойлер чи кондиціонер в Renault Notin відсутні.
Автодім Renault Goelette оснащений скромним бензиновим двигуном потужністю всього 44 к. с. Він важить 1850 кг і здатен розвинути приблизно 80 км/год.
До речі, нещодавно Renault і Volvo спільно презентували електричні фургони.
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