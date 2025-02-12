Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Авто

До сих пор используется по назначению: в Париже показали автодом Renault 1951 года (видео)

Renault Goelette 1951, Renault Goelette, автодом Renault, дом на колесах
Фото: скриншот / YouTube | Старинный автодом создан на базе Renault Goelette 1951 года

Старинный автодом Notin 1951 года создан на базе фургона Renault Goelette. В его салоне есть кровати, шкафы, кухня и даже санузел.

Related video

Во Франции на выставке Retromobile показали винтажный дом на колесах Renault Notin Goelette 1951 года. Он прошел реставрацию и до сих пор эксплуатируется. О нем рассказали в видео на Youtube-канале RV Travel.

Этот Renault Notin — старейший автодом, который используется по назначению. В течение последних трех лет он неоднократно посещал различные фестивали и слеты кемперов. Конечно, есть и 100-летние дома на колесах, однако сейчас они стали коллекционными или музейными экспонатами.

автодом рено, Renault Goelette, автодом Renault, дом на колесах, дом на колесах Fullscreen
В салоне есть диваны, стол и шкафы
Фото: скриншот / YouTube

Автодом создан на базе фургона Renault Goelette 1951 года. Внутри установили два дивана, стол и мебельный гарнитур со шкафами и ящиками.

Важно
Сделай сам: представлен бюджетный автодом за 3500 евро (видео)
Сделай сам: представлен бюджетный автодом за 3500 евро (видео)

На кухне установлена газовая плита и раковина, а позже появился и небольшой старый холодильник. Мало того, внутри даже нашлось место для санузла, а вот бойлер или кондиционер в Renault Notin отсутствуют.

дом на колесах рено, Renault Goelette, автодом Renault, дом на колесах, дом на колесах Fullscreen
На кухне установлена плита и раковина
Фото: скриншот / YouTube

Автодом Renault Goelette оснащен скромным бензиновым двигателем мощностью всего 44 л. с. Он весит 1850 кг и способен развить примерно 80 км/ч.

Кстати, недавно Renault и Volvo совместно презентовали электрические фургоны.

Также Фокус рассказывал о миниатюрном автодоме на базе 3,4-метровой Mazda.