До сих пор используется по назначению: в Париже показали автодом Renault 1951 года (видео)
Старинный автодом Notin 1951 года создан на базе фургона Renault Goelette. В его салоне есть кровати, шкафы, кухня и даже санузел.
Во Франции на выставке Retromobile показали винтажный дом на колесах Renault Notin Goelette 1951 года. Он прошел реставрацию и до сих пор эксплуатируется. О нем рассказали в видео на Youtube-канале RV Travel.
Этот Renault Notin — старейший автодом, который используется по назначению. В течение последних трех лет он неоднократно посещал различные фестивали и слеты кемперов. Конечно, есть и 100-летние дома на колесах, однако сейчас они стали коллекционными или музейными экспонатами.
Автодом создан на базе фургона Renault Goelette 1951 года. Внутри установили два дивана, стол и мебельный гарнитур со шкафами и ящиками.
На кухне установлена газовая плита и раковина, а позже появился и небольшой старый холодильник. Мало того, внутри даже нашлось место для санузла, а вот бойлер или кондиционер в Renault Notin отсутствуют.
Автодом Renault Goelette оснащен скромным бензиновым двигателем мощностью всего 44 л. с. Он весит 1850 кг и способен развить примерно 80 км/ч.
Кстати, недавно Renault и Volvo совместно презентовали электрические фургоны.
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