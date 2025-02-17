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"Відключіть Маска": у США прокотилася хвиля протестів під автосалонами Tesla (фото)

протести тесла, TeslaTakeover, Ілон Маск, акція протесту
Фото: newsweek | У низці міст США пройшли протести #TeslaTakeover

Учасники акції #TeslaTakeover вимагають звільнити Ілона Маска з Департаменту ефективності уряду (DOGE), а також закликають власників Tesla відмовлятися від своїх авто та обирати інші електрокари.

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У США розпочали акцію протесту #TeslaTakeover. На вихідних 15-16 лютого її учасники провели пікети біля фабрик, шоурумів, зарядних та сервісних станцій Tesla. Про це повідомляє Newsweek.

Пікети пройшли у Вашингтоні, Бостоні, Нью-Йорку, Міннеаполісі, Піттсбурзі, Остіні Берклі та низці інших міст. Усього зафіксовано кілька десятків протестів у різних куточках США.

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Протестуючі вимагають звільнити Ілона Маска з Департаменті ефективності уряду
Фото: Fox News

Протестуючі демонстрували плакати з гаслами "Відключіть божевільного короля Маска", "Депортуйте Маска", "Зупиніть переворот", "Ніхто не обирав Маска" тощо. Учасники акції не задоволені діями Ілона Маска на чолі Департаменту ефективності уряду (DOGE), а також його неоднозначними заявами та жестами. Вони закликали Дональда Трампа звільнити мільярдера.

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Протестуючі вимагають від власників Tesla продати авто
Важливо
Власники Tesla готові продати свої електрокари через дії Ілона Маска, — опитування

Крім того, протестуючі закликають бойкотувати продукцію Tesla, називаючи авто "нацистськими", а від власників електрокарів вимагають продати машини через дії Маска. До них уже дослухалася співачка Шеріл Кроу, яка в день протестів позбулася свого електрокросовера Tesla Model Y. Інші власники машин цієї марки нерідко прикрашають їх наліпками з написом "Я купив авто до того, як Ілон збожеволів".

Акцію #TeslaTakeover планують продовжувати. Тим часом падіння продажів Tesla уже фіксується в низці країн. Зокрема, у січні попит на авто американської марки у Франції обвалився на 63,4%, у Німеччині – на 59,5%, а у Великій Британії – на 12%. Крім того, зафіксовано зниження продажів на 11,6% у Каліфорнії – штаті США, де традиційно купували найбільше Tesla.

Стрімко втрачає популярність і електричний пікап Tesla Cybertruck, через що доводиться знижувати об'єми виробництва моделі.

Також Фокус розповідав про новий електрокросовер Tesla Model Y Juniper зі зміненим дизайном та збільшеним запасом ходу.