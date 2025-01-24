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Власники Tesla готові продати свої електрокари через дії Ілона Маска, — опитування

Ілон Маск, Tesla, електромобіль Tesla
Фото: Flickr | Дії Ілона обуска обурюють частину власників Tesla

Частина власників Tesla не задоволені вчинками та заявами Ілона Маска. Вони не виключають, що продадуть електромобілі.

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Неоднозначна поведінка Ілона Маска викликає обурення у власників Tesla. Майже третина з них роздумує над тим, щоб продати свої електрокари або вже позбулися їх. Про це свідчать результати опитування, проведеного нідерландським виданням EenVandaag.

В опитуванні взяли участь 432 водія, які купили електромобіль Tesla або ж взяли його в лізинг. 31% респондентів розглядають можливість відмовитися від своїх авто або вже продали їх саме через заяви та вчинки Ілона Маска.

Tesla наліпка, Tesla Model Y, електромобіль Tesla Fullscreen
У продажу з"явилися наліпки з написом "Я придбав це до того, як Ілон збожеволів"
Фото: Amazon

Свої наміри власники Tesla пояснюють тим, що Ілон Маск зловживає владою. Деякі з них жалкують про те, що обрали Tesla, інші – планують придбати наліпку на авто з гаслами проти Маска. Стікери з написом "Я придбав це до того, як Ілон збожеволів" уже з’явилися в продажу.

Водночас 51% опитаних зазначили, що поведінка Ілона Маска мало впливає на їхнє ставлення до Tesla. Ще 40% респондентів вважають мільярдера візіонером або готові відокремлювати позицію Маска та продукцію його компанії.

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Заклики відмовитися від Tesla почали лунати і в США. Зокрема, після жесту Ілона Маска на інавгурації Дональда Трампа подібні пости зі зверненням до власників Tesla з’явилися у соцмережі Reddit.

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