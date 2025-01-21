"Брудні трюки": Маск прокоментував свій "нацистський" жест після інавгурації Трампа

Мільярдер відреагував на хвилю постів у соцмережах, де його звинувачують у тому, що він продемонстрував жест, який зараз асоціюється з нацистською Німеччиною.

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Ілон Маск, американський мільярдер і глава компаній SpaceX і Tesla, а також близький соратник Дональда Трампа, відреагував на припущення про те, що під час своєї промови він зробив жест, який нагадав як "римський салют", так і жест Sieg Heil!, популярний у нацистській Німеччині. Він опублікував пояснення у своїй соцмережі Х, заявивши, що його "стомлюють" звинувачення.

Ілон Маск виступив перед шанувальниками Дональда Трампа

Маск відповів на публікацію, де цитували його слова про "брудні трюки", які нібито розгортає проти нього Демократична партія США.

Користувач X іронічно зауважив, що жест Маска, який сприйняли як нацистський, — це і є ті самі "брудні трюки".

Пояснення Ілона Маска Фото: Скриншот

Однак Ілон Маск заявив, що "відверто кажучи, їм потрібні кращі брудні трюки. Атака "всі — Гітлери" вже дуже набридла", — написав Маск, додавши до свого повідомлення смайл, що засинає.

Нагадаємо, підозрілий жест Ілон Маск зробив під час промови на Capital One Arena у Вашингтоні перед прихильниками Дональда Трампа після інавгурації, і це транслювали всі телеканали, які були на церемонії.

"Моє серце до тебе. Саме завдяки вам забезпечено майбутнє цивілізації. Завдяки вам. У нас будуть безпечні міста, нарешті, безпечні міста, безпечні кордони, розумні витрати, основні речі", — сказав він, приклавши руку до серця, а потім піднявши її вгору. Жест був схожий на нацистське привітання "Sieg Heil!" ("Хай живе Перемога!" — нім.).

Світові ЗМІ миттєво відреагували заголовками в стилі: "Чи використовував Маск привітання Sieg Heil на інавгурації Трампа?".

Жест Ілона Маска помітили всі світові ЗМІ Фото: Скриншот

Утім, шанувальники Дональда Трампа та Ілона Маска вже заявили, що це не було нацистським привітанням, а лише "салютом Беламі", який 1892 року вперше використав Френсіс Беламі, працівник молодіжного журналу The Youth's Companion, під час ритуалу виголошення присяги вірності прапору США: під час виголошення слів "Присягаю на вірність моєму прапору".

Але репутація жесту була зіпсована після того, як схожий жест популяризував Беніто Муссоліні у фашистській Італії, а потім і Адольф Гітлер у нацистській Німеччині.

22 грудня 1942 року Конгрес ухвалив поправки до Кодексу про прапор США і клятву прапору стали вимовляти, поклавши праву руку долонею на серце.

Нагадаємо, сумнівний жест Ілона Маска став не єдиним казусом під час інавгураційних заходів Дональда Трампа, який повернувся до Білого дому. Власник Meta і мільярдер Марк Цукерберг на інавгурації Трампа сидів поруч із нареченою Джеффа Безоса Лорен Санчес, яка з'явилася на церемонії у вбранні з глибоким декольте. У якийсь момент Марк втупився прямо на виріз її піджака і посміхнувся. Кадри з власником Meta стали вірусними, а люди жартували, що він провів "фактчекінг", який перед цим скасував у Facebook.