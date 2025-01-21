"Грязные трюки": Маск прокомментировал свой "нацистский" жест после инаугурации Трампа

Миллиардер отреагировал на волну постов в соцсетях, где его обвиняют в том, что он продемонстрировал жест, который сейчас ассоциируется с нацистской Германией.

Related video

Илон Маск, американский миллиардер и глава компаний SpaceX и Tesla, а также близкий соратник Дональда Трампа, отреагировал на предположение о том, что во время своей речи он сделал жест, который напомнил как "римский салют", так и жест Sieg Heil!, популярный в нацистской Германии. Он опубликовал объяснение в своей соцсети Х, заявив, что его "утомляют" обвинения.

Илон Маск выступил перед поклонниками Дональда Трампа

Маск ответил на публикацию, где цитировали его слова о "грязных трюках", которые якобы разворачивает против него Демократическая партия США.

Пользователь X иронически заметил, что жест Маска, который восприняли как нацистский, — это и есть те же "грязные трюки".

Объяснение Илона Маска Фото: Скриншот

Однако Илон Маск заявил, что "откровенно говоря, им нужны лучшие грязные трюки. Атака "все — Гитлеры" уж очень надоела", — написал Маск, добавив к своему сообщению засыпающий смайл.

Напомним, подозрительный жест Илон Маск сделал во время речи на Capital One Arena в Вашингтоне перед поклонниками Дональда Трампа после инаугурации и это транслировали все телеканалы, которые были на церемонии.

"Мое сердце к тебе. Именно благодаря вам обеспечено будущее цивилизации. Благодаря вам. У нас будут безопасные города, наконец, безопасные города, безопасные границы, разумные расходы, основные вещи", – сказал он, приложив руку к сердцу, а затем подняв ее вверх. Жест походил на нацистское поздравление "Sieg Heil!" ("Пусть живет Победа!" – нем.).

Мировые СМИ мгновенно отреагировали заголовками в стиле: "Использовал ли Маск поздравления Sieg Heil на инаугурации Трампа?".

Жест Илона Маска заметили все мировые СМИ Фото: Скриншот

Впрочем, поклонники Дональда Трампа и Илона Маска уже заявили, что это не было нацистским приветствием, а только "салютом Беллами", который в 1892 году впервые использовал Фрэнсис Беллами, работник молодежного журнала The Youth’s Companion во время ритуала произнесения клятвы верности флагу США: во время произнесения слов "Клянусь в верности моему флагу".

Но репутация жеста была испорчена, после того, как схожий жест популяризовал Бенито Муссолини в фашистской Италии, а потом и Адольф Гитлер в нацистской Германии.

22 декабря 1942 года Конгресс принял поправки к Кодексу о флаге США и клятву флагу стали произносить, положив правую руку ладонью на сердце.

Напомним, сомнительный жест Илона Маска стал не единственным казусом во время инаугурационных мероприятий Дональда Трампа, который вернулся в Белый дом. Владелец Meta и миллиардер Марк Цукерберг на инаугурации Трампа сидел рядом с невестой Джеффа Безоса Лорен Санчес, которая появилась на церемонии в наряде с глубоким декольте. В какой-то момент Марк уставился прямо на вырез ее пиджака и ухмыльнулся. Кадры с владельцем Meta стали вирусными, а люди шутили, что он провел "фактчекинг", который перед этим отменил в Facebook.