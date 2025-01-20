Не мог оторваться: видео со взглядом Цукерберга в декольте стало вирусным (видео)

Взгляд миллиардера Марка Цукерберга, направленный на декольте, говорит о том, что он все же мужчина, а не ящерица, написали люди в соцсетях. Видео с Марком стало вирусным.

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Владелец Meta и миллиардер Марк Цукерберг на инаугурации Трампа сидел рядом с телеведущей и подружкой владельца Amazon Лорен Санчес. Во время трансляции зрители заметили неотрывный интерес Марка к декольте женщины. Кадры с владельцем Meta стали вирусными, а люди шутили, что он провел "фактчекинг", который перед этим отменил в Facebook. Кадры вирусного видео в соцсети X (Twitter) опубликовало медиа Nexta.

Видео с Марком Цукербергом длится всего лишь две секунды. В течение этого времени предприниматель опускает глаза в декольте Санчес, а затем улыбается. При этом вплотную сидит Безос, который общается с гостем торжественного мероприятия в Вашингтоне.

"Новым мемом стал блуждающий взгляд Марка Цукерберга на инаугурации Трампа", — говорится в заметке медиа.

Серия фото с инаугурации показали, что взглядов в декольте было минимум два. Пользователи соцсетей пошутили, что "Марка Цукерберга поймали на фактчекинге".

Инаугурация Трампа — взгляд Цукерберга на декольте Санчес Фото: X (Twitter)

Видео с владельцем Meta стало вирусным: после каждого появления в ленте новостей появлялись десятки комментариев. Некоторые пытались пристыдить гостя инаугурации, напоминая, что камеры размещены повсюду и снимают все.

"Марк Цукерберг готов рискнуть всем. Невеста Джеффа Безоса на инаугурации. Братан пойман во время просмотра в 4K [в высоком качестве]", — писал кто-то из комментаторов.

Были люди, которые заметили, что такой поступок миллиардер сделал его более похожим на человека, в чем они раньше не были полностью уверены.

"Он почти не был похож на ящерицу", — прокомментировали зрители.

Другие же риторически спрашивали, точно ли Цукербергу не 14 лет. Также напоминали, что 40-летний мужчина женат на враче Присцилле Чан.

Инаугурация Трампа и предыдущие заявления Цукерберга

Отметим, Фокус писал о крупнейших и самых известных богачах, которые приняли участие в инаугурации Трампа 20 января. В медиа посчитали, что суммарно гости нового главы Белого дома "стоили" почти 900 млрд долл. Среди них был, кроме владельца Amazone Джеффа Безоса, и владелец X и SpaceX Илон Маск.

Между тем в светской хронике обратили внимание на Лорен Санчес. Зрители отметили, что ведущая надела кружевное бюстье, которое, как считали комментаторы, не слишком подходит к торжествам в Капитолии.

При этом владелец Meta и Facebook Цукерберг после победы Трампа на выборах вышел с заявлением об изменении правил соцсети. Среди прочего, он сообщил, что цензура в его соцсети будет отменена. Так же отменят политику толерантности и инклюзии, которая, по мнению миллиардера, делала решения компании менее "мужскими".

Напоминаем, во время инаугурации Трампа заметили мужчину, который пришел в шортах, проигнорировав дрескод и морозную погоду.