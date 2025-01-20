Голые ноги при "минус" семь: сенатор США появился в шортах на инаугурации Трампа (видео)

Гости инаугурации Дональда Трампа удивленно осматривали мужчину, который пришел на мероприятие в спортивных шортах. Чудаком в шортах оказался сенатор-демократ и сторонник Украины.

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В инаугурации Дональда Трампа приняли участие американские политики, топ-предприниматели, представители разных стран, при этом подавляющее большинство, кроме одного мужчины, были одеты в соответствии с требованиями этикета. Мужчиной, который шокировал присутствующих шортами на голые ноги, оказался демократ Джон Феттерман (John Karl Fetterman). Об инциденте в соцсети X (Twitter) написал журналист издания Florida Voice News Колин Руг.

На видео с места событий видно политика-демократа, который проходит в серых шортах и черном худи Carhartt мимо охранников, полиции, гостей инаугурации Трампа. Обутый в черные кроссовки, он не спеша шагал мимо мировых политиков и коллег-сенаторов: некоторые из них улыбались, увидев неожиданный наряд

Инаугурация Трампа — Джон Феттерман в Вашингтоне 20 января Фото: AFP Инаугурация Трампа — Джон Феттерман в шортах и худи Фото: CBS

Наблюдатели отметили, что странно увидеть спортивные шорты на торжествах в Вашингтоне. Другие признавали, что Феттерман выглядел достаточно "непринужденно". Также было мнение, что подобное поведение — это "дико" и "абсолютно безумно". Между тем журналист флоридского издания отметил, что одежда политика предназначена не для взрослого, а для ребенка.

"Джон Феттерман в дикую прохладную погоду носит одежду для подростков", — написал он.

Джон Феттерман — 55-летний американский политик, сенатор США, представитель штата Пенсильвания, член Демократической партии. Среди прочего, он поддерживает легализацию каннабиса, отмену смертной казни и за поднятие минимальной зарплаты до 15 долл./час. Кроме того, издание The Hill в 2023 году сообщило, что политик поддерживает Украину. На странице сенатора в соцсети X нет комментариев, которые объяснили бы неожиданный выбор наряда для инаугурации Трампа.

Согласно данным портала Sinoptik, в Вашингтоне на момент инаугурации — температура воздуха от -3 до -7 градусов.

Инаугурация Трампа — детали событий 20 января

Отметим, Фокус писал о еще одном инциденте, который произошел во время инаугурации Трампа. В соцсетях появилось видео приключения, которое пережил экс-премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. На видео видно, как политик общается с американскими полицейскими в Вашингтоне. При этом автор записи сообщил, что топ-политик, чтобы доказать свою личность, был вынужден показывать страницу Википедии. Моравецкий отреагировал на публикации и заявил, что интерпретация событий — манипулятивная и лживая.

Напоминаем, западные медиа опубликовали ориентировочное содержание первых указов, которые подпишет Дональд Трамп после инаугурации.