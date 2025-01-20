Голі ноги при "мінус" сім: сенатор США з'явився у шортах на інавгурації Трампа (відео)

Гості інавгурації Дональда Трампа здивовано оглядали чоловіка, який прийшов на захід у спортивних шортах. Диваком у шортах виявився сенатор-демократ та прихильник України.

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У інавгурації Дональда Трампа взяли участь американські політики, топпідприємці, представники різних країн, при цьому переважна більшість, крім одного чоловіка, були вдягнуті відповідно до вимог етикету. Чоловіком, який шокував присутніх шортами на голі ноги, виявився демократ Джон Феттерман (John Karl Fetterman). Про інцидент у соцмережі X (Twitter) написав журналіст видання Florida Voice News Колін Руг.

На відео з місця подій видно політика-демократа, який проходить у сірих шортах та чорному худі Carhartt мимо охоронців, поліції, гостей інавгурації Трампа. Взутий в чорні кросівки, він не поспішаючи крокував мимо світових політиків та колег-сенаторів: дехто з них посміхався, побачивши неочікуване вбрання.

Інавгурація Трампа - Джон Феттерман у Вашингтоні 20 січня Фото: AFP Інавгурація Трампа - Джон Феттерман у шортах та худі Фото: CBS

Спостерігачі зауважили, що дивно побачити спортивні шорти на урочистостях у Вашингтоні. Інші визнавали, що Феттерман виглядав досить "невимушено". Також була думка, що подібна поведінка — це "дико" та "абсолютно божевільно". Тим часом журналіст флоридського видання відзначив, що одяг політика призначений не для дорослого, а для дитини.

"Джон Феттерман в дику прохолодну погоду носить одяг для підлітків", — написав він.

Джон Феттерман — 55-річний американський політик, сенатор США, представник штату Пенсильванія, член Демократичної партії. Серед іншого, він підтримує легалізацію канабісу, скасування смертної кари та за підняття мінімальної зарплати до 15 дол./год. Крім того, видання The Hill у 2023 році повідомило, що політик підтримує Україну. На сторінці сенатора у соцмережі X немає коментарів, які пояснили б неочікуваний вибір вбрання для інавгурації Трампа.

Згідно з даними порталу Sinoptik, у Вашингтоні на момент інавгурації — температура повітря від -3 до -7 градусів.

Інавгурація Трампа — деталі подій 20 січня

Зазначимо, Фокус писав про ще один інцидент, який стався під час інавгурації Трампа. У соцмережах з'явилось відео пригоди, яку пережив експрем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. На відео видно, як політик спілкується з американськими поліцейськими у Вашингтоні. При цьому автор запису повідомив, що топполітик, щоб довести свою особу, був змушений показувати сторінку Вікіпедії. Моравецький відреагував на публікації і заявив, що інтерпретація подій — маніпулятивна та брехлива.

Нагадуємо, західні медіа опублікували орієнтовний зміст перших указів, які підпише Дональд Трамп після інавгурації.