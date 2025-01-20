Показав Вікіпедію: експрем'єра Польщі поліція затримала перед інавгурацією Трампа (відео)

Поліція вимагала у Матеуша Моравецького додаткове підтвердження, що він не терорист, свідчать відео з соцмереж. Політик заявив, що відео з соцмереж — це брехня та маніпуляція.

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Інавгурація Трампа, яка відбувається 20 січня 2024 року, супроводжується посиленими заходами безпеки, через що на вулицях працює багато правоохоронців. Один з них проявив пильність та почав перевіряти документи у перехожого, який виявився експрем'єр-міністром Польщі (2017-2023 рр.), сенатором Сейму, одним з очільників партії "Право та справедливість" Матеушем Моравецьким. Про те, як Моравецькому довелось показувати сторінку у Вікіпедії замість документів, розповіли на польському порталі Radio Zet.

Журналісти розповіли про ситуацію з Моравецьким, яку у Вашингтоні зафіксували на відео у неділю 19 січня. На записі видно, як Матеуш Моравецький спілкується з поліцейськими та показує їм щось на екрані смартфона. Чути, як він щось запитує, а співрозмовник-американець показує рукою, куди йому, ймовірно, потрібно іти. На порталі Radio Zet запевнили, що у Моравецького поліція вимагала показати документи. При цьому поляк показував персональну сторінку на порталі "Вікіпедії", але не помітно, чи витягував посвідчення особи.

Медіа опублікувало відео, розміщене у соцмережі X (Twitter). Авторка контенту — людина з ніком Oliya Scootercaster, яка вказала, що являється "українсько-американською журналісткою".

"Колишній прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький намагається переконати Національну гвардію, хто він такий. Щоб підтвердити свою особу, він показує їм свою сторінку у Вікіпедії", — пояснила авторка в X.

Інавгурація Трампа — деталі інциденту з Моравецьким

Польський топполітик у X пояснив, що саме сталось під час інавгурації Трампа. З його слів, він прямував на інтерв'ю телеканалу Fox News, опинився посеред мітингу у Вашингтоні та заблукав. Щоб з'ясувати, в якому напрямку іти, він звернувся до поліції, а правоохоронець, своєю чергою, дійсно попросив у нього документи. Політик наголосив, що нічого надзвичайного не сталось — після встановлення особи йому показали дорогу.

"Пані та панове, перший і найважливіший фрагмент історії, який ви чуєте з Вашингтона, — це брехня. [Я розповів] всю правду про те, що сталося вчора у Вашингтоні. Решта – маніпуляції", — заявив поляк 20 січня.

Зазначимо, видання Bild розповіло про урочисту вечерю, яка відбулась у неділю з нагоди інавгурації Трампа. Медіа повідомило, що за участь у вечері кожен гість платив по 2 млн дол., які призначались для оплати інавгурації.

Нагадуємо, агентство Reuters написало про зміст перших указів 47 президента США, які будуть, серед іншого, присвячені мігрантам та смертній карі.