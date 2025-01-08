"Ничем не рискует": Дуров высмеял решение Цукерберга об отказе от фактчекинга в Meta

Марк Цукерберг объявил о восстановлении свободы слова в Facebook и Instagram. Павел Дуров утверждает, что это решение было принято из-за "смены политических ветров".

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Основатель мессенджера Telegram, россиянин Павел Дуров отреагировал на заявление своего конкурента, основателя компании Meta Марка Цукерберга о прекращении программы фактчекинга. Дуров намекнул на политические мотивы этого решения, принятого накануне инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа. Такое заявление он опубликовал в своем официальном Telegram-канале "Du Rove's Channel".

Марк Цукерберг объявил об изменениях в модерации контента на платформах Facebook, Instagram и Threads и возвращении к "свободе выражения мнений". Он объяснил это тем, что старая система фактчекинга вызывала "много ошибок и цензуры".

Журналисты New York Times отметили, что это решение было принято накануне второго срока Трампа, который ранее требовал от медийщиков отказаться от проверки фактов.

Дуров утверждает, что его мессенджер поддерживает свободу слова независимо от политической ситуации.

"Наши ценности не зависят от избирательных циклов в США", — написал россиянин.

По его мнению, стратегия Цукерберга мотивирована сменой "политических ветров" в стране.

"Сегодня другие платформы объявляют, что теперь у них будет меньше цензуры. Но настоящее испытание их новооткрытых ценностей наступит, когда политические ветры снова изменятся. Легко говорить, что ты что-то поддерживаешь, когда ты ничем не рискуешь", — сказал Дуров.

Дуров высказался о свободе слова после заявления Цукерберга о прекращении фактчекинга в Meta Фото: Telegram / Du Rove's Channel

Миллиардер Павел Дуров создал Telegram в 2013 году. В 2014-м продал свою долю в соцсети "ВКонтакте" и выехал из РФ после того, как российские спецслужбы требовали от него доступ к персональным данным украинцев, участвовавших в "Евромайдане" и "Революции Достоинства". После этого он некоторое время проживал в Дубае. Сейчас Дуров имеет гражданство четырех стран: РФ, Франции, Объединенных Арабских Эмиратов и Федерации Сент-Китс и Невис на Карибах.

Напомним, 2 января Павел Дуров заявлял, что в России есть больше "свободы слова", чем в европейских странах. Он сказал это после того, как ЕС ограничил своим гражданам доступ к некоторым пропагандистским российским каналам на его платформе в соответствии с законами о DSA/санкциях.