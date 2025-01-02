Павел Дуров заявил о большей "свободе слова" в РФ, чем в Европе

28 декабря были заблокированы пропагандистские российские Telegram-каналы. В то же время в России были заблокированы такие сервисы, как Discord и YouTube.

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Павел Дуров, основатель социальной сети Telegram, заявил, что российские пользователи мессенджеров якобы имеют большую свободу, чем европейские. Об этом он написал на своем канале.

Дуров заявил, что "доступ к некоторым российским СМИ был ограничен в ЕС в соответствии с законами о DSA/санкциях". И утверждает, что "все западные медиаканалы Telegram остаются в свободном доступе в России".

"Кто бы мог подумать, что в 2025 году российские пользователи Telegram будут пользоваться большей свободой, чем европейские?", — сообщил Дуров, который в 2014 году лишился из-за конфликта с российской властью еще одного своего детища: соцсети "Вконтакте".

Пост Павла Дурова про "свободу слова" в России Фото: Скриншот

Сейчас Павел Дуров путешествует по миру, но в Россию больше не возвращался. Помимо гражданства России, Дуров имеет гражданства Сент-Китса и Невиса, ОАЭ и Франции.

Напомним, 28 декабря Telegram заблокировал в Европейском Союзе пропагандистские российские каналы, среди которых РИА Новости, НТВ, Россия-24, Известия, Российская газета и Первый канал.

В то же время в России были заблокированы не каналы, а сервисы и соцсети целиком. Процесс начался после полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину.

Что заблокировано в России

Российское издание "Верстка" отмечает, что Роскомнадзор заблокировал 120,5 тысяч ресурсов — в 3,6 раз больше, чем в 2023. Кроме РКН, блокировками по части цензуры занимается "неустановленный орган" (за этим названием, как правило, скрывается Генпрокуратура). В этом году он заблокировал в 1,5 раз больше ресурсов, чем в 2023, и в 26 раз больше, чем в 2022.

В 2024 году были заблокированы YouTube, Viber, Discord. Ранее были заблокированы Instagram и Facebook. Также в 2025 году могут заблокировать WhatsApp, если владельцы сервиса — компания Meta — не пойдут на диалог с властями РФ. По их требованию, сервис должен хранить данные о пользователях и историю переписки на территории страны.

Напомним, Фокус писал о том, что Роскомнадзор хочет инвестировать в оборудование, которое устанавливается у интернет-провайдеров, чтобы блокировать запрещенные в РФ сайты.