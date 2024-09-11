В России потратят 655,8 млн долларов, чтобы заблокировать еще больше сайтов

Роскомнадзор закупит еще больше так называемых технических средств противодействия угрозам — ТСПУ.

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Роскомнадзор хочет инвестировать в оборудование, которое устанавливается у интернет-провайдеров, чтобы блокировать запрещенные в РФ сайты. Об этом сообщает Forbes.

Речь идет о законе "о суверенном Рунете", согласно которому на сетях всех операторов связи в России с 2019 года устанавливается оборудование, блокирующее или замедляющее ресурсы. С 2025 по 2030 год Роскомнадзор планирует обновление установленных ТСПУ и установка новых.

Это обновление "съест" львиную долю бюджета всего федерального проекта "Инфраструктура кибербезопасности" — 655,8 млн долларов США. Также проект подразумевает создание единой платформы борьбы с мошенниками, которая будет создаваться при участии операторов и банков, а также системы блокировки фишинговых сайтов.

"В целях модернизации ТСПУ планируется закупка оборудования и ПО, а также расширение возможностей за счет разработки новых и актуализации существующих сигнатур. Развитие автоматизированной системы обеспечения безопасности позволит увеличить пропускную способность ТСПУ, установленных на узлах связи, до 725,6 Тбит/с и повысить уровень эффективности ограничения доступа к средствам обхода блокировок VPN до 96%", — гласит информация в федеральном проекте.

Что касается "Автоматизированной системы обеспечения безопасности" (АСБИ), она создана чтобы противостоять DDoS-атакам и осуществляет блокировку ресурсов.

В целом обновления означают, что структуры Роскомнадзора закупят новые серверы и ПО, сообщают Forbes анонимные источники. При этом ​​операторы не обязаны самостоятельно блокировать ресурсы из списка, который ведет Роскомнадзор, но иногда они это делают в добровольном порядке.

Ранее мы писали про то, что в РФ не работал Telegram, Whatsapp и другие сервисы: "Роскомнадзор" говорит о масштабной атаке. ​​По данным журналистов, пользователи из России также не могли зайти на Википедию: без VPN ресурс просто не открывался.

Также сообщали, что по всей территории РФ перестал работать YouTube. В целом сервис не работает у 80% пользователей из России. Зарегистрировано уже более 11,5 тыс. жалоб на работу видеохостинга.