У Росії витратять 655,8 млн доларів, щоб заблокувати ще більше сайтів

Роскомнадзор закупить ще більше так званих технічних засобів протидії загрозам — ТСПУ.

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Роскомнадзор хоче інвестувати в обладнання, яке встановлюють в інтернет-провайдерів, щоб блокувати заборонені в РФ сайти. Про це повідомляє Forbes.

Йдеться про закон "про суверенний Рунет", згідно з яким на мережах усіх операторів зв'язку в Росії з 2019 року встановлюють обладнання, що блокує або уповільнює ресурси. З 2025 по 2030 рік Роскомнадзор планує оновлення наявних ТСПУ і встановлення нових.

Це оновлення "з'їсть" левову частку бюджету всього федерального проєкту "Інфраструктура кібербезпеки" — 655,8 млн доларів США. Проєкт передбачає створення за участю операторів і банків єдиної платформи боротьби з шахраями, а також системи блокування фішингових сайтів.

"З метою модернізації ТСПУ планується закупівля обладнання та ПЗ, а також розширення можливостей за рахунок розроблення нових та актуалізації наявних сигнатур. Розвиток автоматизованої системи безпеки дасть змогу збільшити пропускну спроможність ТСПУ, встановлених на вузлах зв'язку, до 725,6 Тбіт/с і підвищити рівень ефективності обмеження доступу до засобів обходу блокувань VPN до 96%", — йдеться в інформації у федеральному проєкті.

Щодо "Автоматизованої системи безпеки" (АСБІ), вона створена щоб протистояти DDoS-атакам і здійснює блокування ресурсів.

Загалом оновлення означають, що структури Роскомнагляду закуплять нові сервери і ПЗ, повідомляють Forbes анонімні джерела. Водночас оператори не зобов'язані самостійно блокувати ресурси зі списку, який веде Роскомнагляд, але іноді вони це роблять у добровільному порядку.

Раніше ми писали про те, що в РФ не працював Telegram, Whatsapp та інші сервіси: "Роскомнадзор" говорить про масштабну атаку. За даними журналістів, користувачі з Росії також не могли зайти на Вікіпедію: без VPN ресурс просто не відкривався.

Також повідомляли, що по всій території РФ перестав працювати YouTube. Загалом сервіс не працює у 80% користувачів із Росії. Зареєстровано вже понад 11,5 тис. скарг на роботу відеохостингу.