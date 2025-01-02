Павло Дуров заявив про більшу "свободу слова" в РФ, ніж у Європі

28 грудня було заблоковано пропагандистські російські Telegram-канали. Водночас у Росії було заблоковано такі сервіси, як Discord і YouTube.

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Павло Дуров, засновник соціальної мережі Telegram, заявив, що російські користувачі месенджерів нібито мають більшу свободу, ніж європейські. Про це він написав на своєму каналі.

Дуров заявив, що "доступ до деяких російських ЗМІ був обмежений у ЄС відповідно до законів про DSA/санкції". І стверджує, що "всі західні медіаканали Telegram залишаються у вільному доступі в Росії".

"Хто б міг подумати, що у 2025 році російські користувачі Telegram користуватимуться більшою свободою, ніж європейські?", — повідомив Дуров, який у 2014 році втратив через конфлікт із російською владою ще одне своє дітище: соцмережу "Вконтакте".

Пост Павла Дурова про "свободу слова" в Росії Фото: Скриншот

Зараз Павло Дуров подорожує світом, але в Росію більше не повертався. Крім громадянства Росії, Дуров має громадянства Сент-Кітс і Невіс, ОАЕ і Франції.

Нагадаємо, 28 грудня Telegram заблокував у Європейському Союзі пропагандистські російські канали, серед яких РІА Новини, НТВ, Росія-24, Известия, Российская газета и Первый канал.

Водночас у Росії було заблоковано не канали, а сервіси і соцмережі цілком. Процес почався після повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну.

Що заблоковано в Росії

Російське видання "Верстка" зазначає, що Роскомнагляд заблокував 120,5 тисяч ресурсів — у 3,6 раза більше, ніж у 2023. Крім РКН, блокуваннями щодо цензури займається "невстановлений орган" (за цією назвою, як правило, ховається Генпрокуратура). Цього року він заблокував у 1,5 раза більше ресурсів, ніж у 2023, і в 26 разів більше, ніж у 2022.

У 2024 році були заблоковані YouTube, Viber, Discord. Раніше були заблоковані Instagram і Facebook. Також у 2025 році можуть заблокувати WhatsApp, якщо власники сервісу — компанія Meta — не підуть на діалог із владою РФ. На їхню вимогу, сервіс має зберігати дані про користувачів та історію листування на території країни.

Нагадаємо, Фокус писав про те, що Роскомнадзор хоче інвестувати в обладнання, яке встановлюють в інтернет-провайдерів, щоб блокувати заборонені в РФ сайти.