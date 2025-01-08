"Нічим не ризикує": Дуров висміяв рішення Цукерберга про відмову від фактчекінгу в Meta

Марк Цукерберг оголосив про відновлення свободи слова у Facebook та Instagram. Павло Дуров стверджує, що це рішення було ухвалене через "зміну політичних вітрів".

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Засновник месенджера Telegram, росіянин Павло Дуров відреагував на заяву свого конкурента, засновника компанії Meta Марка Цукерберга про припинення програми фактчекінгу. Дуров натякнув на політичні мотиви цього рішення, ухваленого напередодні інавгурації новообраного президента США Дональда Трампа. Таку заяву він опублікував у своєму офіційному Telegram-каналі "Du Rove's Channel".

Марк Цукерберг оголосив про зміни у модерації контенту на платформах Facebook, Instagram і Threads і повернення до "свободи вираження поглядів". Він пояснив це тим, що стара система фактчекінгу спричиняла "багато помилок і цензури".

Журналісти New York Times зауважили, що це рішення було ухвалено напередодні другого терміну Трампа, який раніше вимагав від медійників відмовитися від перевірки фактів.

Дуров стверджує, що його месенджер підтримує свободу слова незалежно від політичної ситуації.

"Наші цінності не залежать від виборчих циклів у США", — написав росіянин.

На його думку, стратегія Цукерберга мотивована зміною "політичних вітрів" у країні.

"Сьогодні інші платформи оголошують, що тепер у них буде менше цензури. Але справжнє випробування їхніх нововідкритих цінностей настане, коли політичні вітри знову зміняться. Легко говорити, що ти щось підтримуєш, коли ти нічим не ризикуєш", — сказав Дуров.

Дуров висловився про свободу слова після заяви Цукерберга про припинення фактчекінгу в Meta Фото: Telegram / Du Rove's Channel

Мільярдер Павло Дуров створив Telegram у 2013 році. У 2014-му продав свою частку в соцмережі "ВКонтакте" та виїхав з РФ після того, як російські спецслужби вимагали від нього доступ до персональних даних українців, які брали участь у "Євромайдані" та "Революції Гідності". Після того він певний час проживав у Дубаї. Зараз Дуров має громадянство чотирьох країн: РФ, Франції, Об'єднаних Арабських Еміратів і Федерації Сент-Кітс і Невіс на Карибах.

Нагадаємо, 2 січня Павло Дуров заявляв, що в Росії є більше "свободи слова", ніж у європейських країнах. Він сказав це після того, як ЄС обмежив своїм громадянам доступ до деяких пропагандистських російських каналів на його платформі відповідно до законів про DSA/санкції.