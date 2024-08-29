Арешт і звільнення Павла Дурова: що відомо про справу засновника Telegram (фото, відео)

Павла Дурова затримали у Франції в межах масштабного судового розслідування. Якщо провину буде доведено, 39-річний мільярдер може отримати тюремний термін до 20 років.

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Новина про арешт засновника месенджера Telegram Павла Дурова минулого тижня сколихнула світову громадськість. Про це писали багато ЗМІ на різних континентах. 28 серпня, через 4 дні після арешту, його звільнили з-під варти під заставу і з певними обмеженнями, але справа його не закрита, і звинувачення не зняті. Фокус зібрав інформацію щодо затримання, звинувачень і деяких аспектів особистого життя мільярдера.

Хто такий Павло Дуров

Павло Дуров — підприємець у сфері інформаційних технологій російського походження. Йому 39 років, народився 10 жовтня 1984 року в Ленінграді. Павло провів більшу частину свого дитинства в Італії і є громадянином Франції, Російської Федерації, карибської острівної держави Сент-Кітс і Невіс та Об'єднаних Арабських Еміратів. У минулому — гендиректор соціальної мережі "ВКонтакте", творець месенджера Telegram, щомісячна кількість активних користувачів якого по всьому світу перевищує 700 мільйонів. Його статки на сьогодні оцінюють у 15,5 млрд доларів, у рейтингу мільярдерів Forbes посідає 120 місце.

Павло Дуров Фото: instagram.com/durov

Арешт і звинувачення

Увечері 24 серпня Павла Дурова заарештували у французькому аеропорту Ле-Бурже. Він прилетів до Франції з Азербайджану на борту власного літака. Разом із ним в аеропорту опинилися охоронець і невідома жінка. Затримання відбулося о 20 годині за місцевим часом (о 21 годині за Києвом). Затримання здійснили працівники "Жандармерія повітряного транспорту" за ордером, виданим "Національним управлінням французької судової поліції". Через 2 дні після затримання мільярдера прокуратура Парижа офіційно висунула Павлу Дурову звинувачення. У пресрелізі відомства йдеться про те, що розгляд щодо творця Telegram було розпочато ще 8 липня. Його підозрюють у скоєнні таких злочинів:

співучасть в адмініструванні онлайн-платформи для проведення незаконних дій у складі організованої групи;

відмова передати важливу інформацію або документи для проведення розслідування після запитів з боку правоохоронних органів;

співучасть у зберіганні порнографічного контенту з неповнолітніми;

співучасть у розповсюдженні порнографічного контенту з особами, які не досягли повноліття;

співучасть у придбанні, транспортуванні, володінні та розповсюдженні наркотиків;

співучасть у пропозиції або наданні доступу до обладнання, інструментів, програм або даних, призначених для отримання несанкціонованого доступу до системи з обробки авторизованих даних;

співучасть в організованому шахрайстві у складі організованої групи;

співучасть у створенні злочинного угруповання для вчинення різноманітних злочинів, які караються строком позбавлення волі від 5 років;

відмивання доходів, отриманих від злочинів, вчинених у складі організованої групи.

Крім цього, проти Дурова було висунуто звинувачення за 3 статтями, пов'язаними з криптовалютою і наданням послуг у цій сфері. Мільярдера затримали до 28 серпня, далі суд має винести свій вердикт. За інформацією французького телеканалу СNEWS, якщо провину Дурова буде доведено, він може опинитися у в'язниці на строк до 20 років.

Позиція політиків і знаменитостей

На затримання Павла Дурова відреагувало багато політиків і знаменитостей. Зокрема, його підтримали американський технічний фахівець, колишній спецагент, викривач Едвард Сноуден, який перебуває в Росії; мільярдер, глава компаній Space X, а також власник соціальної мережі X Ілон Маск. Власник компанії Tesla опублікував пост під хештегом FreePavel з уривком з інтерв'ю, яке Дуров дав американському журналісту Такеру Карлсону.

Крім того, Маск опублікував французькою мовою пост такого змісту: "Свобода. Свобода! Свобода?". В іншому пості Маска у зв'язку із затриманням Дурова йшлося: "Точка зору: в Європі 2030 рік, і вас затримують за те, що ви лайкнули мем".

Президент Франції також прокоментував арешт Павла Дурова. Емманюель Макрон заявив, що зіткнувся з неправдивою інформацією про Францію після того, як гучно заарештували бізнесмена російського походження Павла Дурова. Він зазначив, що арешт Дурова "жодним чином не був політичним рішенням", додавши, що Франція підтримує законну свободу слова.

"У правовій державі свободи підтримуються в рамках закону, як у соціальних мережах, так і в реальному житті, щоб захистити громадян і поважати їхні основні права. Забезпечення дотримання закону покладено на судові органи, що володіють повною незалежністю", — написав глава Французької Республіки.

Реакція Кремля на арешт Дурова

Посольство Росії в Парижі 25 серпня відреагувало на арешт Павла Дурова: "Після появи в ЗМІ новини про затримання П. В. Дурова негайно запросили у французької влади роз'яснення щодо причин і зажадали забезпечити захист його прав і надати консульський доступ".

Російський омбудсмен Тетяна Москалькова заявила, що затримання засновника Telegram — "чергове грубе порушення права на свободу слова". "Павло Дуров створив зручний, простий і доступний інструмент спілкування людей по всьому світу, швидкий канал поширення інформації, вільної від цензури. Звичайно, багатьом це не подобається", — зазначила вона.

Оцінюючи обурення представників влади РФ та російського суспільства щодо затримання Павла Дурова, Вloomberg зауважив: "Очевидна позиція Росії на користь свободи слова є разючою — навіть іронічною — з огляду на те, що країна посадила до в'язниці сотні людей за те, що вони виступили проти її війни в Україні. Однак обурення з приводу затримання Дурова серед росіян реальне і викликало широкий резонанс у суспільстві".

Позов Ірини Болгар проти Дурова

Звинувачення, висунуті засновнику Telegram, були не єдиними щодо Павла Дурова. Мільярдер став підозрюваним у кримінальній справі у Швейцарії. Позов проти мільярдера подала ще торік його колишня подруга Ірина Болгар, яка раніше повідомила, що в неї троє дітей від Дурова.

За інформацією журналістів, у кримінальному позові стверджується, що Дуров застосував фізичне насильство до одного з трьох дітей. Незабаром після цього Болгар подала цивільний позов про опіку над дитиною. Також Болгар заявила, що Дуров перестав виплачувати їй 150 000 євро на місяць як аліменти. Відновлення виплат мати трьох дітей має намір домогтися також через суд. Відомо, що Дуров не оскаржував справу про опіку над дітьми, яку було вирішено на користь Болгар у травні 2023 року. Щодо фізичного насильства над дитиною та виплати аліментів слідство триває, інформації про судові рішення немає.

28 серпня Ірина повідомила, що Павла Дурова позбавлено батьківських прав щодо їхніх трьох дітей: "Трибунал із захисту дітей і дорослих ініціював розслідування, проведене органами опіки Женеви, за результатами якого ухвалив рішення про позбавлення Дурова батьківських прав щодо наших трьох дітей".

100 біологічних дітей Павла Дурова

У Дурова за інформацією Forbes п'ятеро дітей від двох колишніх подруг. Але за словами мільярдера у нього "понад 100 біологічних дітей". Нещодавно Павло, який ніколи не був одружений, заявив, що протягом багатьох років був донором сперми. Він пояснив, що п'ятнадцять років тому його друг звернувся до нього з делікатним проханням: він із дружиною не міг мати дітей через проблеми з фертильністю, а тому попросив його здати сперму в клініці, щоб вони могли завести дитину.

Мільярдер зазначив, що його донорство допомогло "понад ста парам у 12 країнах" мати дітей. Дуров планує відкрити вихідний код своєї ДНК, щоб його діти могли знайти одне одного.

Дурова звільнили: що постановив суд

У середу, 28 серпня, в Парижі Павла Дурова звільнили під заставу в 5 мільйонів євро. Йому заборонили залишати Францію, зобов'язавши двічі на тиждень відзначатися в поліції. За інформацією BFMTV, слідчий суддя припинив утримання Павла Дурова під вартою з метою його допиту і можливого пред'явлення обвинувачення.

Російський телеграм-канал SHOT повідомив, що мільярдер залишився задоволений рішенням паризького суду про встановлення судового нагляду. Також повідомляється, що Павло відзначив професіоналізм свого адвоката. Основою лінію захисту правозахисника було те, що "Дуров не зобов'язаний відповідати за всіх злочинців, які скористалися його дітищем", маючи на увазі месенджер Telegram.

Крім цього, 28 серпня Фокус повідомляв про те, що Франція оголосила в розшук брата Дурова. Французька поліція півроку веде розслідування проти Павла і Миколи Дурова.