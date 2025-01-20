Не міг відірватись: відео з поглядом Цукерберга в декольте стало вірусним (відео)

Погляд мільярдера Марка Цукерберга, спрямований на декольте, говорить про те, що він все ж чоловік, а не ящірка, написали люди у соцмережах. Відео з Марком стало вірусним.

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Власник Meta та мільярдер Марк Цукерберг на інавгурації Трампа сидів поруч з телеведучою та подружкою власника Amazon Лорен Санчес. Під час трансляції глядачі помітили невідривну цікавість Марка до декольте жінки. Кадри з власником Meta стали вірусними, а люди жартували, що він провів "фактчекінг", який перед цим скасував у Facebook. Кадри вірусного відео у соцмережі X (Twitter) опублікувало медіа Nexta.

Відео з Марком Цукербергом триває всього лиш дві секунди. Протягом цього часу підприємець опускає очі в декольте Санчес, а потім усміхається. При цьому впритул сидить Безос, який спілкується з гостем урочистого заходу у Вашингтоні.

"Новим мемом став блукаючий погляд Марка Цукерберга на інавгурації Трампа", — ідеться у дописі медіа.

Серія фото з інавгурації показали, що поглядів у декольте було мінімум два. Користувачі соцмереж пожартували, що "Марка Цукерберга спіймали на фактчекінгу".

Інавгурація Трампа - погляд Цукерберга на декольте Санчес Фото: X (Twitter)

Відео з власником Meta стало вірусним: після кожної появи кадрів у стрічці новин з'являлись десятки коментарів. Дехто намагався присоромити гостя інавгурації, нагадуючи, що камери розміщені всюди і знімають все.

"Марк Цукерберг готовий ризикнути всім. Наречена Джеффа Безоса на інавгурації. Братан спійманий під час перегляду в 4K [у високій якості]", — писав хтось з коментаторів.

Були люди, які зауважили, що такий вчинок мільярдер зробив його більш схожим на людину, у чому вони раніше не були цілковито упевнені.

"Він майже не був схожий на ящірку", — прокоментували глядачі.

Інші ж риторично запитували, чи Цукербергу точно не 14 років. Також нагадували, що 40-річний чоловік одружений на лікарці Прісциллі Чан.

Інавгурація Трампа та попередні заяви Цукерберга

Зазначимо, Фокус писав про найбільших та найвідоміших багатіїв, які взяли участь у інавгурації Трампа 20 січня. У медіа порахували, що сумарно гості нового очільника Білого дому "коштували" майже 900 млрд дол. Серед них був, крім власника Amazone Джеффа Безоса, і власник X та SpaceX Ілон Маск.

Тим часом у світській хроніці звернули увагу на Лорен Санчес. Глядачі зауважили, що ведуча вдягнула мереживне бюст'є, яке, як вважали коментатори, не надто пасує до урочистостей в Капітолії.

При цьому власник Meta та Facebook Цукерберг після перемоги Трамп на виборах вийшов з заявою про зміну правил соцмережі. Серед іншого, він повідомив, що цензура у його соцмережі буде скасована. Так само скасують політику толерантності та інклюзії, яка, на думку мільярдера, робила рішення компанії менш "чоловічими".

Нагадуємо, під час інавгурації Трампа помітили чоловіка, який прийшов у шортах, зігнорувавши дрескод та морозну погоду.