Лорен Санчес прийшла на інавгурацію Трампа в мереживному бюст'є (фото)

Наречену одного з найбагатших людей планети неодноразово критикували за її стиль, проте вона не реагує на хейт і продовжує виходити у світ не у завжди доречних вбраннях.

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55-річна Лорен Санчес, американська журналістка, письменниця і телеведуча, а також наречена засновника Amazon і одного з найбагатших людей планети Джеффа Безоса, з'явилася на церемонії інавгурації Дональда Трампа в образі, який привернув увагу присутніх своєю відвертістю, пише Page Six.

Вона увійшла до Капітолію в білому пухнастому пальті, а вже в приміщенні хизувалася в яскравому білому штанному костюмі від Alexander McQueen, під яким не було нічого, окрім мереживного білого бюст'є, що виднілося в розрізі жакета.

Санчес доповнила образ діамантовими сережками пусетами й ефектною 20-каратною каблучкою для заручин.

Фото: Getty

У неділю ввечері колишня ведуча новин блищала в сукні Dolce & Gabbana на передінавгураційній вечері при свічках у Національному будівельному музеї у Вашингтоні, округ Колумбія.

"Чарівний вечір", – підписала вона фотографію сукні в Instagram, у якої були блискучий ліф і довга спідниця-русалка.

Санчес демонструє своє вбрання для вечері у світлі світла

Раніше Санчес часто піддавалася критиці через свої хоч і дорогі, але, часом, вульгарні вбрання. Вона в захваті від мереживної білизни, яку за нагоди демонструє, а також суконь із сіточкою і глибоких декольте.

Вона ніяк не реагує на критику і продовжує вбиратися так, як їй подобається, не звертаючи уваги на негативні коментарі.

Раніше ходили чутки, що Джефф і Лорен збираються одружитися на Різдво 2024 року, і мільярдер нібито орендував в Аспені готелі та котеджі для гостей. Деякі джерела навіть говорили, що торжество обійдеться в $600 млн. Мільярдер спростував чутки про одруження і більше до цієї теми публічно не повертався.

Нагадаємо, Фокус писав, що на розкішну яхту Джеффа Безоса нагрянули з обшуком.