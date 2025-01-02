На розкішній яхті Джеффа Безоса провели обшук (фото)

Папараці сфотографували, як одна з жінок у формі розмовляла з Лорен Санчес. Наречена Джеффа Безоса не виглядала засмученою або стривоженою.

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На яхту Koru мільярдера Джеффа Безоса, яка обійшлася йому в $500 мільйонів, нагрянули співробітники митної служби, коли судно перебувало в Сен-Бартелемі. Відповідні фото опублікував ресурс Daily Mail.

На знімках щонайменше двоє чоловіків і дві жінки, які, за словами інсайдерів, більше ніж три години оглядали 127-метрову вітрильну яхту засновника Amazon, блукаючи палубою і розмовляючи з пасажирами, включно з нареченою Безоса Лорен Санчес.

На одному з фото Лорен, одягнена в бікіні, говорить із жінкою в уніформі. Ззаду до її форми прикріплена рація. Вона показує пальцем кудись угору, розмовляючи з Лорен.

Джерела говорять, що огляд був "рутинним". Невідомо, з якою метою проводився обшук або що шукали посадовці.

До того як на борт піднялися правоохоронці, Санчес засмагала на борту з друзями і, зокрема, з колишнім чоловіком, зіркою НФЛ Тоні Гонсалесом.

Минулого тижня Безос і Санчес мали пов'язати себе узами шлюбу на гірськолижному курорті Аспен. І хоча Джефф спростував інформацію про їхнє весілля, організатори розкішних заходів поділилися зі ЗМІ подробицями. Зокрема, йшлося про те, що Безос проведе церемонію на ранчо Кевіна Костнера Данбар, а вартість заходу оцінювали в $600 мільйонів.

Джерело, знайоме з плануванням весілля, заявило, що гості мали прибути в найкращі готелі Аспена, п'ятизірковий St Regis, після Різдва. Безос також забронював для запрошених приватні особняки. Торжество мало зайняти весь святковий вікенд.

Раніше Фокус писав, що наречена Джеффа Безоса вийшла у світ у костюмі з дуже відвертим декольте.