Наречена Джеффа Безоса вийшла у світ у костюмі з дуже відвертим декольте

Лорен Санчес любить підкреслити свою фігуру, але не завжди враховує, що це може бути недоречно.

54-річна Лорен Санчес, телеведуча, світська левиця і наречена мільярдера Джеффа Безоса, яку неодноразово критикували за її не завжди доречні відверті вбрання, знову відзначилася вибором вельми сміливого вбрання, пише Daily Mail.

Лорен разом з Джеффом відвідала захід The New York Times, бізнес-саміт DealBook у Нью-Йорку, одягнувши білий брючний костюм. Білий обтислий блейзер вирізнявся дуже глибоким декольте, яке не приховувало її мереживний бюстгальтер.

Фото: Lauren Sanchez/Instagram

Свій образ Санчес доповнила білою сумочкою і елегантним діамантовим намистом, а для контрасту вибрала чорне взуття на шпильці.

Безос мав невимушений вигляд у парі замшевих черевиків, чорних джинсах з деніму та обтислій чорній сорочці, яка демонструвала його м'язистий торс.

Телеведуча і мільярдер почали зустрічатися 2019 року і побралися в травні 2023 року. Вони ще не оголосили публічно, коли планують одружитися, проте раніше натякнули, що збираються зв'язати себе узами шлюбу вже цього Різдва, влаштувавши розкішне святкування в Аспені.

Про це Лорен розповіла на The View у листопаді. За її словами, вона "дуже схвильована" майбутньою церемонією.

"Дуже схвильована цим, думаючи про сукню. Повинна сказати, у мене є Pinterest, я така сама, як і всі інші наречені, тому у мене є дошка Pinterest", — зізналася Санчес, додавши, що у свої 54 роки вона ніколи не думала, що її життя буде таким, як зараз.

"Коли мені було 20, я думала: "О, боже, життя закінчується в 50", дозвольте мені сказати вам, це не так, пані. Це не закінчилося, це тільки починається. Усе стає дедалі кращим і кращим, і я завжди кажу, коли жінки кажуть: "О, як це — бути в 50?" Це тільки початок", — підкреслила Санчес.

У вересні вона випустила свою книгу для дітей під назвою "Муха, яка полетіла в космос". У ній розповідається про "милу муху на ім'я Флінн, яка слідує за своєю мрією стати астронавтом просто на космічному кораблі".

Раніше Фокус писав, що наречена Джеффа Безоса відпочила на яхті нареченого-мільярдера із сім'єю свого колишнього.