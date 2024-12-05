Невеста Джеффа Безоса вышла в свет в костюме с очень откровенным декольте

Лорен Санчес любит подчеркнуть достоинства своей фигуры, но не всегда учитывает, что это может быть неуместно.

54-летняя Лорен Санчес, телеведущая, светская львица и невеста миллиардера Джеффа Безоса, которую неоднократно критиковали за ее не всегда уместные откровенные наряды, снова отличилась выбором весьма смелого наряда, пишет Daily Mail.

Лорен вместе с Джеффом посетила мероприятие The New York Times, бизнес-саммит DealBook в Нью-Йорке, надев белый брючный костюм. Белый обтягивающий блейзер отличался очень глубоким декольте, которое не скрывало ее кружевной бюстгальтер.

Фото: Lauren Sanchez/Instagram

Свой образ Санчес дополнила белой сумочкой и элегантным бриллиантовым ожерельем, а для контраста выбрала черную обувь на шпильке.

Безос выглядел непринужденно в паре замшевых ботинок, черных джинсах из денима и обтягивающей черной рубашке, которая демонстрировала его мускулистый торс.

Телеведущая и миллиардер начали встречаться в 2019 году и обручились в мае 2023 года. Они еще не объявили публично, когда планируют пожениться, однако ранее намекнули, что собираются связать себя узами брака уже в это Рождество, устроив роскошное празднование в Аспене.

Об этом Лорен рассказала на The View в ноябре. По ее словам, она "очень взволнована" предстоящей церемонией.

"Очень взволнована этим, думая о платье. Должна сказать, у меня есть Pinterest, я такая же, как и все остальные невесты, поэтому у меня есть доска Pinterest", – призналась Санчес, добавив, что в свои 54 года она никогда не думала, что ее жизнь будет такой, как сейчас.

"Когда мне было 20, я думала: "О, боже, жизнь заканчивается в 50", позвольте мне сказать вам, это не так, дамы. Это не закончилось, это только начинается. Все становится все лучше и лучше, и я всегда говорю, когда женщины говорят: "О, каково это — быть в 50?" Это только начало", – подчеркнула Санчес.

В сентябре она выпустила свою книгу для детей под названием "Муха, которая полетела в космос". В ней рассказывается о "милой мухе по имени Флинн, которая следует за своей мечтой стать астронавтом прямо на космическом корабле".

Ранее Фокус писал, что невеста Джеффа Безоса отдохнула на яхте жениха-миллиардера с семьей своего бывшего.