Джефф Безос и Лорен Санчес готовятся устроить свадьбу на Рождество (фото)

Миллиардер и телеведущая состоят в романтических отношениях уже пять лет. В сентябре Безос сделал Санчес предложение и подарил шикарное бриллиантовое кольцо.

Американский миллиардер Джефф Безос и его невеста, тележурналистка Лорен Санчес готовятся связать себя узами брака на роскошной церемонии в курортном городе Аспен, штата Колорадо, во время рождественского сезона, сообщает RadarOnline.

Сообщается, что знаменитая пара планирует устроить "экстравагантное" торжество, на котором будут присутствовать несколько друзей из числа знаменитостей. По словам инсайдера, близкого к владельцу Amazon, 60-летний Безос и 54-летняя Санчес погружены в приятные хлопоты и "тщательно готовят свою звездную свадьбу".

"Они готовятся к свадьбе в стиле зимней сказки в Аспене на это Рождество. Они планируют экстравагантную церемонию и не жалеют средств на создание белоснежного рождественского мероприятия, которое сможет поразить гостей", рассказал инсайдер.

Джефф Безос и Лорен Санчес Фото: Getty Images

Хотя влюбленные и не разглашают информацию о предстоящем торжестве, ожидается, что их свадьба станет звездным событием. В списке гостей будут известные личности из Голливуда и богатые предприниматели. Безос и Санчес поддерживают отношения с элитой всего мира, что было видно на вечеринке в честь 60-летия бизнесмена в начале этого года, на которой присутствовало множество громких имен из сферы бизнеса и знаменитостей.

Безос после громкого развода с Маккензи Скотт в 2019 году нашел свою новую любовь Лорен Санчес — ведущую новостей и репортера развлекательной индустрии. Лорен тогда находилась в процессе завершения развода со своим первым мужем Патриком Уайтселлом после 13 лет брака. Они недавно обручились во время отпуска на юге Франции, где Безос сделал предложение своей возлюбленной на борту своей роскошной суперъяхты и подарил ей потрясающее кольцо с розовым бриллиантом стоимостью 2,5 миллиона долларов.

Ранее, 30 августа, Лорен Санчес откровенно рассказала о жизни с миллиардером Джеффом Безосом. Этим летом совершили круиз по Средиземному морю на шикарной яхте Безоса.