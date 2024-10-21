Лорен Санчес с женихом-миллиардером Джеффом Безосом вышла в свет (фото)

Основатель Amazon обручился с бывшей журналисткой в 2023 году. Пара много путешествует и часто появляется вместе на разных мероприятиях. В этот раз они посетили знаменитый мюзкл.

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Американская телеведущая, журналистка и актриса Лорен Санчес в сопровождении своего жениха Джеффа Безоса 20 октября посетила премьеру мюзикла Sunset Blvd на Бродвее в Нью-Йорке, сообщает Daily Mail.

54-летняя светская львица появилась со своим 60-летним возлюбленным-миллиардером на красной дорожке, а затем и в театре. На мероприятие Санчес пришла в темном бархатном комбинезоне-бюстье с глубоким вырезом от дизайнера Лауры Баши. Свой вечерний образ она дополнила браслетами, кольцом с массивным камнем, ожерельем с бриллиантами и подвеской в ​​виде креста. Ее длинные черные локоны были уложены прямо с пробором набок. Лорен сделала сияющий макияж, подчеркнув глаза дымчатыми тенями и черной подводкой, а также накрасила пухлые губы светло-розовой мерцающей помадой.

Руководитель Amazon был чисто выбрит, на нем была простая черная рубашка на пуговицах.

Лорен Санчес и Джефф Безос Фото: Getty Images

После мероприятия Лорен поделилась публикацией в Instagram со своими 749 000 подписчиками, подписав две фотографии: "Вечер свидания в честь открытия Sunset Blvd".

Среди других известных лиц на открытии вечера были Брук Шилдс, Джессика Честейн и Сара Хайленд. Получивший признание критиков мюзикл длится около двух часов 35 минут и основан на фильме Билли Уайлдера о звезде немого кино Норме Десмонд. Постановка, в которой главную роль сыграла 46-летняя Николь Шерзингер, собрала более 1,08 миллиона долларов за первую неделю показов.

Ранее, 30 августа, Лорен Санчес откровенно рассказала о жизни с миллиардером Джеффом Безосом. Этим летом совершили круиз по Средиземному морю на шикарной яхте Безоса.