Лорен Санчес в дизайнерском платье за 9000 долларов появилась на гала-вечере в Нью-Йорке (фото)

Основатель Amazon обручился с бывшей журналисткой в 2023 году. Пара много путешествует и часто появляется вместе на разных мероприятиях.

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Бывшая журналистка Лорен Санчес вместе со своим женихом, миллиардером Джеффом Безосом 9 сентября произвели впечатление на звездной вечеринке в Нью-Йорке, организованной фондом Kering, пишет Daily Mail.

Очаровательная пара эффектно появилась на красной дорожке The Pool во время Недели моды в Нью-Йорке на третьем ежегодном гала-вечере, который проводится в поддержку организаций, борющихся за искоренение гендерного насилия.

54-летняя бывшая ведущая блистала в откровенном платье от Oscar De La Renta с открытыми плечами и спиной, которое выгодно подчеркнуло ее стройную фигуру. Вечернее приталенное платье в пол со шлейфом и длинными рукавами, стоимостью 9000 долларов, было украшено аппликациями из темно-синего бархата и гипюрового кружева. Свой образ Лорен дополнила черными замшевыми босоножками на высоких каблуках и золотыми украшениями: серьгами и кольцами с драгоценными камнями. Красавица уложила свои волосы в высокую прическу и наложила сияющий макияж, подчеркнув карие глаза черной подводкой и тушью.

Лорен Санчес Фото: Getty Images

На гала-вечере пара присоединилась к другим известным знаменитостям, включая Ким Кардашьян, Дакоту Джонсон, Эшли Грэм, Приянку Чопру и Алессандру Амбросио. По информации журналистов, за несколько часов до мероприятия влюбленные прибыли в Нью-Йорк на вертолете, за штурвалом которого была Санчес.

Хотя точно не известно, когда именно они познакомились, о романе Лорен и Джеффа впервые стало известно в январе 2019 года. Они обручились в мае 2023 года, миллиардер сделал предложение ведущей на своей мегаяхте. Влюбленные разделяет свою страсть к приключениям, путешествуя по всему миру.

Также, 30 августа Лорен Санчес откровенно рассказала о жизни с миллиардером Джеффом Безосом. Этим летом совершили круиз по Средиземному морю на шикарной яхте Безоса.